Katarina Raniakova è intervenuta a Casa Chi. L'ex moglie di Alex Belli ha confidato di essere a conoscenza che tra l'attore e l'attuale compagna Delia Duran c'è una relazione aperta. Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha rivelato di essere stata invitata a casa di Belli e Delia. L'invito, però, è stato categoricamente rifiutato.

Parla l'ex moglie di Alex

L'atteggiamento di Alex Belli al GFVip ha fatto molto discutere. L'attore è impegnato con Delia Duran ma si è avvicinato a Soleil Sorge. Durante una diretta del Reality Show, il 38enne ha ammesso di amare allo stesso modo sia la compagna che l'influencer italo-americana.

Intervenuta a Casa Chi, programma online che si occupa di dinamiche avvenute al Grande Fratello Vip, Katarina Raniakova ha raccontato la sua verità sull'ex marito Alex Belli. Scendendo nel dettaglio, la donna ha raccontato un retroscena che coinvolge l'attore e l'attuale compagna Delia: "Se mi risulta che abbiano un rapporto aperto? Sì, gira questa voce". A tal proposito la diretta interessata ha rivelato un aneddoto che l'ha coinvolta personalmente: "Sapete una cosa sconvolgente? Io sono stata invitata a casa loro". Poi, Katarina ha aggiunto: "Stavo per svenire da quanto era una proposta scioccante".

I motivi della rottura con Belli

Nel corso della chiacchierata l'ex moglie di Belli ha spiegato perché con Alex il matrimonio è giunto al capolinea.

Katarina ha precisato che quando era legata all'attore, i due non hanno mai avuto una coppia aperta solamente perché lei non glielo ha permesso. Tuttavia, la diretta interessata ha raccontato che Alex in tribunale ha sempre dichiarato che sua moglie era d'accordo a rapporti extra-coniugali: "Sono scoppiata a piangere, perché non era affatto così".

In merito a quanto accaduto tra Alex e Delia, l'ex moglie dell'attore si è augurata che l'attuale compagna di Belli sia in grado di capire che il 38enne non è un uomo fedele e quindi interrompa la relazione.

Katarina spiega perché Alex ha lasciato il GFVip

Prima di concludere il suo intervento a Casa Chi, Katarina Raniakova ha detto la sua sull'uscita di Alex Belli dal GFVip.

L'ex attore di Centovetrine è stato squalificato per non avere rispettato le norme anti-covid. A detta dell'ex moglie il 38enne sarebbe uscito lo stesso dal reality show. Il motivo? La decisione, secondo Katarina, sarebbe maturata quando Soleil ha cominciato a prendere le distanze da Alex: "Lui è un uomo piccolo ed ha bisogno di continue conferme". Dunque, Belli avrebbe deciso di uscire dal gioco solamente perché Sorge gli dava del falso e la sua famiglia non gli ha mandato alcun messaggio.

Infine, Raniakova ha fatto notare che Alex Belli è un uomo che ama solo se stesso: "Non è uomo corretto e non ti dice le cose chiare".