Alex Belli si cimenta nell'esecuzione di una performance per Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Ieri sera, nel corso della tradizionale serata di spettacolo che viene organizzata il sabato sera, i concorrenti si sono esibiti in una serie di performance che non sono passate inosservate. Tra queste vi è quella di Alex Belli che ha spiazzato non solo i concorrenti stessi che stanno condividendo con lui questa esperienza, in primis Aldo Montano, ma anche gli spettatori da casa che seguono e commentano il reality show.

Alex Belli si esibisce nella casa del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge

Nel dettaglio, durante la serata di sabato i concorrenti sono stati chiamati ad esibirsi con delle performance a base di canto, ballo e recitazione.

Alex Belli ha scelto di esibirsi cantando il brano "Esmeralda" di Riccardo Cocciante, che ha scelto di dedicare a Soleil Sorge.

Una performance live, eseguita al pianoforte, che non ha lasciato indifferenti i concorrenti stessi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il motivo? Alex si è immedesimato un po' troppo nella parte, lasciandosi andare a degli acuti che forse non erano proprio della sua portata.

Aldo Montano 'schifato' dalla performance di Alex per Soleil

Tra gli inquilini del GF Vip che hanno avuto modo di assistere a questa performance, quello particolarmente perplesso è stato Aldo Montano che, ad un certo punto, non ha nascosto la sua faccia schifata.

Il campione olimpico, nel vedere la performance di Alex Belli decisamente un po' troppo sopra le righe, non ha potuto nascondere la sua perplessità e il suo sguardo a dir poco schifato da tutto quello che stava vedendo in casa in quel momento.

Va detto che, anche sui social, in tantissimi hanno puntato il dito contro l'esibizione che Alex ha scelto di dedicare alla sua "amica speciale" Soleil, ritenendo che sarebbe stato ridicolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan polemici dopo l'esibizione di Alex Belli: 'Pensa anche di cantare bene'

"Pensa anche di cantare bene. Ci vuole un buon psicologo questo è da ricovero", ha sentenziato un fan commentando la performance dell'attore protagonista delle dinamiche di questo GF Vip 6.

"Sto volando con la faccia di Aldo. Sei tutti noi", ha invece scritto un altro fan che ha sottolineato come Aldo Montano non sia riuscito a contenere la sua faccia schifata nel momento in cui ha visto l'esibizione live dell'attore.

"Ma Alex sembra che sia posseduto. E pensa pure di cantare bene...", ha sentenziato un altro fan e spettatore del Grande Fratello Vip polemico con l'esibizione che Alex Belli ha scelto di mettere in scena nella casa come dedica per la sua Soleil.