Si accende nuovamente la passione tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. I due protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset continuano a essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche, dopo che nel corso della serata di sabato sera, si sono resi protagonisti di un nuovo bacio "di scena" che, tuttavia, non è passato inosservato tra i fan i quali hanno avuto modo di notare quanta passione ci fosse ancora tra di loro.

Scatta un nuovo bacio tra Alex e Soleil per la Turandot

Nel dettaglio, durante la serata del 27 novembre, i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno portato in scena la celebre Turandot, l'opera lirica che è stata fortemente voluta da Katia Ricciarelli.

La cantante lirica ha diretto l'opera e ha affidato la scena del bacio alla coppia composta da Alex e Solei, ritenendo che fossero quelli adatti per concedersi questo nuovo bacio di scena.

I due non si sono tirati indietro: nonostante l'ultimo confronto che c'è stato venerdì sera con sua moglie Delia, la quale ha chiesto all'attore maggiore rispetto, Alex non si è tirato indietro ed ha scelto così di concedere questo nuovo bacio alla sua "amica del cuore" Soleil.

I fan punzecchiano la coppia Alex-Soleil al GF Vip

La scena non è passata inosservata sul web e sui social: in tantissimi, infatti, hanno sottolineato il fatto che in questo bacio ci fosse tutta la passione che Alex e Soleil starebbero mettendo da parte in questa esperienza all'interno della casa del GF Vip, dato che non solo l'attore è sposato ma anche lei è felicemente fidanzata.

"L'unico momento vero di tutta questa recita è stato il bacio. La voglia li divora", hanno scritto i fan sui social mentre qualcun altro aspetta con trepidazione di scoprire quella che sarà la reazione di Delia Duran dopo aver visto questo nuovo bacio tra suo marito e l'ex protagonista di Uomini e donne.

"Io dopo questo lo lascerei in diretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non si staccavano più", ha sottolineato un altro fan del GF Vip sbottando dopo il nuovo bacio tra Alex e Soleil.

L'unico momento vero di tutta questa recita LA VOGLIA LI DIVORAVA#GFvip



pic.twitter.com/2ml3YIS94o — BagnoTrash (@bagnotrash) November 27, 2021

Ci sarà la reazione di Delia Duran dopo il nuovo bacio tra suo marito Alex e Soleil?

Ma quale sarà la vera reazione di Delia Duran?

La donna tornerà di nuovo nella casa di Cinecittà per bacchettare suo marito dopo aver visto la scena della Turandot oppure eviterà nuove polemiche, lasciando ad Alex la possibilità di fare il suo percorso in questa sesta edizione del reality show?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore e, intanto, in vista della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 prevista per lunedì 29 novembre, sono previsti gli ingressi di nuovi concorrenti che si metteranno in gioco tra le mura della casa di Cinecittà.