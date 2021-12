Scoppia il caos nella casa del Grande Fratello Vip dopo l'ennesimo attacco da parte di Soleil Sorge nei confronti di Sophie Codegoni. Questo pomeriggio tra le due ex protagoniste di Uomini e donne si è riacceso lo scontro, nel momento in cui Sorge ha offeso la sua rivale, tirando in ballo il tema della chirurgia estetica. Parole che hanno ferito Sophie la quale, in un primo momento, si è difesa dagli attacchi di Soleil, poi è scoppiata in lacrime. La ragazza, però, è stata supportata e difesa da tutte le donne della casa, che si sono schierate a suo favore, in primis Valeria Marini.

Scontro tra Soleil e Sophie e volano offese al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Soleil ha puntato il dito contro Sophie e durante una discussione nata in casa per motivi futili, l'ha accusata di avere "più plastica che intelletto".

Una frecciatina al vetriolo con la quale Sorge ha voluto sottolineare il fatto che Sophie fosse particolarmente rifatta e che ha scatenato accese polemiche tra i concorrenti stessi.

Sophie, in quel momento, si è difesa smentendo le parole di Soleil e rivelando di essersi rifatta solo il décolleté. Al tempo stesso, però, Codegoni non ha risparmiato una stoccata alla sua rivale, rinfacciandole che lei a differenza sua non ha mai ritoccato il viso, cambiando completamente i connotati.

Sophie in lacrime dopo le offese di Soleil Sorge e scoppia il caos al GF Vip

Sta di fatto che la battutina-frecciatina al vetriolo di Soleil ha scatenato un vero caos all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Sophie, subito dopo questo scontro, è scoppiata in lacrime, ma è stata supportata fin dal primo momento dalle sorelle Selassié e da Miriana Trevisan, che si sono schierate in sua difesa, andando contro l'atteggiamento di Soleil Sorge,

Poco dopo anche Manila Nazzaro, parlando proprio con Soleil, le ha svelato di non aver gradito quella sua battuta sulla chirurgia, ribadendole che è stata troppo esagerata nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

La reazione più dura, però, è stata quella di Valeria Marini, che ha duramente sbottato contro Soleil e si è schierata in difesa di Sophie.

Valeria Marini sbotta contro Soleil Sorge al GF Vip

"Se l’avesse detto a me l’avrei sbranata. Non si offende una persona che non ha fatto niente", ha sentenziato Valeria Marini.

"Adesso basta, Sophie siamo tutti dalla tua parte", ha aggiunto ancora la showgirl che ha provato così a rincuorare Codegoni dopo che è scoppiata in lacrime.

Anche Carmen Russo e Francesca Cipriani, che in quel momento si trovavano in camera da Sophie, hanno condiviso il discorso di Valeria Marini schierandosi contro Soleil.