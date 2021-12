Katia Ricciarelli finisce di nuovo al centro delle polemiche web e social. Questa volta, la cantante lirica si è resa protagonista di una gaffe omofoba che non è passata inosservata e che ha scatenato un vero e proprio polverone in rete, al punto da far chiedere la sua squalifica dal gioco. Il destinatario di questa gaffe è stato il giovane Biagio D'Anelli, una delle new entry di questa sesta edizione, che ha attirato la curiosità dell'ex moglie di Pippo Baudo.

Gaffe omofoba di Katia al GF Vip ed è polemica web

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli parlando con altre concorrenti di questa edizione, ha provato a capire qualcosa in più sulla vita sentimentale di Biagio e lo ha fatto ponendo una domanda a dir poco ambigua che ha destato non poche polemiche.

"Ma Biagio è normale? È gay? Spero di no altrimenti si perdono tutti gli uomini per la strada qua", ha dichiarato la cantante lirica.

Una frase che poteva essere evitata dato che, dalle parole di Katia, sembrerebbe che se fosse stato gay non poteva essere considerato una persona "normale".

Chiesta la squalifica di Katia Ricciarelli dal cast del GF Vip 6

Ecco allora che i fan social del GF Vip non hanno perso occasione per polemizzare contro la cantante, dato che già in passato si era resa protagonista di scivoloni simili e di gaffe a sfondo omofobo, che avevano scaturito un vespaio di polemiche sul web.

In tanti, allora, hanno chiesto alla produzione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, di non lasciare impunita Katia e di prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti, al punto da chiedere la squalifica immediata dal gioco.

Numerosi spettatori social sostengono che Katia, dall'alto della sua età dovrebbe essere un modello e un esempio da seguire, motivo per il quale ritengono che questi scivoloni non sono ammessi e che dovrebbe essere fatta fuori dal cast di questo Grande Fratello Vip.

Signorini 'punirà' Katia in diretta tv al GF Vip dopo la gaffe omofoba?

"Orrore, sarebbe da squalifica immediata", sentenziano i fan sui social che chiedono agli autori di prendere in mano le redini della situazione e quindi di attuare dei provvedimenti nei confronti della cantante lirica.

Ma quale sarà a questo punto la decisione finale?

Katia rischierà davvero di essere squalificata o quanto meno di essere bacchettata da Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata serale del GF Vip, in programma questo venerdì 3 dicembre?

I dubbi rimangono, dato che in passato il conduttore è stato molto "tranquillo" nei confronti di Katia di fronte ad altri scivoloni e gaffe a sfondo omofobo. La stessa cosa succederà anche in questa occasione? Lo scopriremo durante la diretta di venerdì.