Lo scorso lunedì 29 novembre, Clarissa Selassié ha dovuto abbandonare la casa del GFVip per mano del televoto. Una volta tornata in possesso dei suoi profili social, la 19enne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su alcuni ex compagni d'avventura. Nel dettaglio, la giovane ha attaccato Katia Ricciarelli e si è detta delusa per il "tradimento" di Giucas Casella.

Lo sfogo della Principessa

Nella 23^ puntata del GFVip, le sorelle Selassié hanno avuto un duro scontro con Katia Ricciarelli.

Dopo avere riattivato il suo account Instagram, la 19enne ha pubblicato un lungo post.

La diretta interessata ha spiegato di essersi presa del tempo per stare accanto alla sua famiglia. Poi, però, ha dichiarato di avere visto tutto ciò che è accaduto nella casa di Cinecittà. Senza giri di parole Clarissa si è scagliata contro Ricciarelli: "Sconvolta dalle parole cattive di Katia". La Principessa d'Etiopia ha confidato che l'ex moglie di Pippo Baudo per lei e le sue sorelle era un punto di riferimento anche dal punto di vista affettivo. Sebbene la diretta interessata ha rivelato di rispettare la carriera della soprano, ha lanciato una stoccata: "La maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal Curriculum".

L'ex gieffina ha confidato di esserci rimasta male anche per il "tradimento" di Giucas Casella che considerava un nonno all'interno del Reality Show.

Al contrario, Clarissa ha dichiarato di avere incontrato due amiche sul suo percorso: Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

La dedica per Lulù e Jessica

Clarissa Selassié si è lasciata andare anche con una dolce dedica alle sorelle. Per quanto riguarda Jessica, la 19enne ha riferito di avere il cuore a pezzi nel vedere la sorella maggiore piangere in quel modo dopo la sua uscita.

In merito a Lulù, Clarissa ha chiosato: "Cosa posso dire dell'anima fragile?" L'ex gieffina si è augurata che la sorella esca più forte e sicura di prima dalla casa del GFVip, perché dopo il buio c'è sempre il sole.

Manuel Bortuzzo: l'ex gieffina avrebbe rimosso il 'follow'

A proposito di Clarissa Selassié, pare che la ragazza abbia deciso di rimuovere il "segui" a Manuel Bortuzzo.

All'interno del GFVip, Manuel e Clarissa non hanno mai avuto uno screzio. Tuttavia, la 19enne potrebbe avere visionato alcuni video in cui il nuotatore ha sparlato di Lulù. Ma non solo, il 22enne nell'ultimo periodo ha preso di mira tutte e tre le sorelle Selassié, spiegando che spesso non hanno rispetto verso gli altri concorrenti del reality show.

Infine, Clarissa potrebbe avere deciso di non seguire più su Instagram Manuel per come ha trattato la sorella Lulù dopo l'attacco di panico.