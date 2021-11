In occasione della 23^ puntata del GFVip, in onda lunedì 29 novembre su Canale 5, c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli. Le Principesse d'Etiopia hanno lasciato intendere che, i concorrenti "over" debbano lasciare più spazio alle "nuove leve". Dal canto suo, la soprano ha sostenuto che sono proprio i giovani a dover portare rispetto agli "over".

L'attacco di Ricciarelli

Alfonso Signorini ha introdotto l'argomento come uno "scontro generazionale" all'interno della casa del GFVip. A quel punto ha mostrato alcuni confessionali riguardanti le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli: le quattro "vippone" non se le sono certo mandate a dire.

L'ex moglie di Pippo Baudo, incalzata dal conduttore, ha vuotato il sacco sulle tre sorelle. Nel dettaglio, Katia ha deriso Lulù perché va sempre in giro con la borsetta: "Dovrebbe fare un po' più la donna e meno la bambina". A Clarissa, la 75enne ha detto che è una bugiarda. Per quanto riguarda Jessica, Ricciarelli ha fatto sapere che prima la stimava mentre adesso non più: "Dovresti capire che devi avere rispetto per quelli più grandi di te".

Infine, Katia Ricciarelli ha sbottato: "Sembrate tre scimmiette, dovreste maturare".

La replica delle Principesse

Dopo avere ascoltato Katia Ricciarelli, Lulù Selassié è intervenuta e ha dichiarato di essersi sentita offesa dalle parole della coinquilina.

La diretta interessata ha fatto presente di essere rimasta pietrificata, perché ognuno dovrebbe essere libero di fare ciò che vuole nella vita pur rispettando il prossimo - il riferimento è alla borsetta che porta sempre con sé. Anche Clarissa non si è risparmiata nei confronti della 75enne: "Qui ci sono persone che credono di poter parlare solo sulla base delle eperienze fatte".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La 19enne ha fatto sapere che anche se è molto giovane, anche lei ha un vissuto. Poi, ha precisato di non accettare di essere definita una "scimmietta".

Jessica Selassié invece, è rimasta delusa per le parole di Katia. La più grande delle Principesse d'Etiopia ha fatto sapere che la stima di una persona non può essere valutata solamente per uno scambio di opinioni.

Il commento del web

Nella pagina Twitter del GFVip, alcuni utenti hanno espresso il loro parere. Secondo alcuni telespettatori, Ricciarelli dovrebbe moderare i termini e dovrebbe vergognarsi per essersi scagliata contro tre giovani ragazze. A detta di un altro utente, Signorini come al solito avrebbe difeso la cantante lirica. Una ragazza si è complimentata con le Principesse, perché sono state le uniche a prendere una posizione contro la 75enne. Secondo un telespettatore, Ricciarelli andrebbe su tutte le furie ogni volta che viene contraddetta.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha criticato il Reality Show per "regalare" sempre l'immunità all'ex moglie di Pippo Baudo non mandandola mai al televoto.