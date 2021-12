Colpi di scena in arrivo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Innanzitutto, ci saranno degli sviluppi nella vicenda riguardante Flora e le sue ricerche sulla morte del padre Achille. Pare infatti che la stilista avrà sempre più difficoltà a nascondere in casa Guarnieri il turbamento che prova per la scomparsa del genitore. Inoltre, non mancheranno dei risvolti inaspettati anche nella storyline di cui sono protagonisti Agnese e Armando.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 6 e 7 dicembre: continuano i problemi in casa Amato

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda lunedì 6 e martedì 7 dicembre rivelano che molti personaggi della soap faranno un passo in avanti nelle storyline di cui sono protagonisti. Da una parte ci sarà come sempre Adelaide (Vanessa Gravina), alle prese con la presenza ingombrante di Flora (Lucrezia Massari), la quale otterrà una grande soddisfazione in campo lavorativo. Da un'altra ci saranno le problematiche di casa Amato, dovute alla frattura creatasi tra Agnese (Antonella Attili) e i figli e alla relazione tra la sarta e Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Infine ci sarà spazio per Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), il cui rapporto verrà ancora una volta messo alla prova.

Trama Il Paradiso delle signore 6 del 6 dicembre: continua il tormento di Flora

Scendendo nei dettagli, nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda il 6 dicembre 2021 Flora otterrà un grande riconoscimento nel campo lavorativo. Vittorio (Alessandro Tersigni) assumerà la stilista a tempo indeterminato. Tuttavia, nella giovane permarrà un certo turbamento per la morte del padre Achille (Roberto Alpi) e per lei sarà sempre più difficile nascondere le preoccupazioni persino di fronte ad Adelaide e Umberto (Roberto Farnesi).

Nel frattempo, Irene (Francesca del Fa) non si presenterà al grande magazzino poiché non avrà preso bene l'imminente trasferimento di Stefania (Grace Ambrose). Sarà grazie all'intervento di Gloria (Lara Komar) che la Venere capirà di avere reagito in modo esagerato. Intanto Armando si deciderà a parlare a Salvatore (Emanuel Caserio) della sua relazione con la madre Agnese.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 6 del 7 dicembre: Adelaide escogita un tranello per la stilista

Adelaide sarà ancora al centro di una storyline ricca di colpi di scena. Nella puntata in onda martedì 7 dicembre 2021 la contessa metterà in atto la strategia pianificata fino a quel momento. Flora sarà ignara del tranello che le starà preparando la matrigna, la quale sarà sempre più decisa a porre un freno alle ricerche della giovane. Nel frattempo, a casa Colombo tutti i componenti della famiglia si ritroveranno insieme per la colazione e sarà un bel momento di condivisione. Mentre il piano di Adelaide contro Flora sembrerà procedere sui giusti binari, il nipote Marco (Moisè Curia) proseguirà il suo lavoro per la realizzazione del secondo numero del Paradiso Market.

Il giovane sarà affiancato da Stefania, anche se la collaborazione si rivelerà piuttosto burrascosa. Intanto, continueranno i problemi per la coppia formata da Ludovica e Marcello, la quale risentirà sempre più della loro differenza d ceto. Infine, Agnese non approverà l'iniziativa di Armando e lo criticherà per aver parlato a Salvatore.