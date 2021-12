Francesca Cipriani non è più una concorrente del GFVip: la showgirl ha deciso di non accettare il prolungamento del programma. Intervenuta a Casa Chi, la diretta interessata ha spiegato di essere rimasta delusa dall'atteggiamento di Manila Nazzaro. Inoltre, l'ex gieffina ha detto cosa pensa delle coppie nate all'interno della casa di Cinecittà.

Le parole dell'ex concorrente

La 37enne è intervenuta a Casa Chi, rubrica online che si occupa delle dinamiche del GFVip. All'interno della casa più spiata d'Italia Francesca ha stretto una bellissima amicizia con Manila Nazzaro.

Nella 30^ puntata del Reality Show l'ex Miss Italia è stata accusata da Clarissa Selassié di essere falsa: secondo la Principessa, l'ex coinquilina davanti parlerebbe bene, mentre dietro direbbe male di tutti.

A tal proposito Cipriani ha detto la sua: "Clarissa chiarirà con Manila". In merito al suo rapporto con l'ex Miss Italia, la 37enne ha precisato di esserci rimasta male per alcuni video visti sul web. La diretta interessata ha confidato di non avere compreso bene la risposta di Nazzaro ricevuta nell'ultima diretta: "Ho compreso che può voler bene non soltanto a me, ci mancherebbe". Tuttavia, Francesca ha fatto notare che Manila ha rivelato di avere trovato l'amica del cuore al GFVip sia a lei che a Soleil Sorge: "Non si può dire la stessa cosa a più persone".

Dunque, sulla base di quanto dichiarato l'ex gieffina si è augurata che verso di lei sia vero: "Penso che con le altre faccia gioco e strategia".

Cipriani non crede alle coppie nate al GFVip 6

Nel corso della chiacchierata, Francesca Cipriani ha detto anche cosa pensa delle coppie nate al GFVip 6. Secondo al pensiero della 37enne, l'amore è un'altra cosa.

Cipriani ha confidato di non provare alcuna emozione e di non credere a nessuno: "Mi convincono meno Alex e Soleil. Su Sophie e Basciano direi che lei era presa da Gianmaria". Secondo Francesca, il Grande Fratello Vip può essere affrontato al meglio anche senza intraprendere una relazione: "Non si può cercare per forza una persona per le clip e fare le fiction".

La stoccata a Soleil

All'interno della casa più spiata d'Italia, Francesca Cipriani e Soleil Sorge non hanno mai legato. A Casa Chi, l'ex gieffina ha spiegato il perché tra le due non è mai scoccata la scintilla dell'amicizia: "Bisogna essere più soft nei modi di comportarsi". La 37enne ha precisato di perdere la pazienza anche lei, ma non ha nascosto di non apprezzare i modi dell'influencer italo-americana. In occasioni di alcuni litigi, Soleil dice le cose in modo aggressivo e troppo crudo.

Secondo Francesca, si può dire la stessa identica cosa con toni meno accesi. Per questo motivo che le due a causa di un carattere troppo diverso non hanno mai legato.