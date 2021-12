La permanenza di Biagio D'Anelli al GFVip è stata breve, ma intensa. In seguito alla sua eliminazione, l'opinionista è intervenuto a Casa Chi, rubrica online che si occupa delle dinamiche del Reality Show. Il diretto interessato senza peli sulla lingua ha puntato il dito contro alcuni suoi ex coinquilini, tanto da definirli falsi come i soldi del Monopoli.

I concorrenti più falsi secondo l'ex gieffino

All'interno della casa più spiata d'Italia, Biagio D'Anelli ha stretto un feeling particolare con Miriana Trevisan. L'opinionista ha ammesso di essersi innamorato della showgirl e di essere pronto ad intraprendere una relazione lontano dai riflettori.

Nell'intervista, Biagio ha puntato il dito contro alcuni ex coinquilini: "Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? Nel male su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo". A tal proposito l'opinionista ha sostenuto di avere visto dei video riguardanti l'ex Miss Italia in cui parlava male alle sue spalle. Sulla base di quanto dichiarato l'ex gieffino ha lanciato una stoccata al trio: "La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco". Successivamente D'Anelli ha spiegato i motivi per cui ha rilasciato un commento così duro. Per esempio, Manila sarebbe andata da lui per complimentarsi su come si è dichiarato a Miriana.

In un video, però, l'ex gieffino ha visto la stessa Manila che sparlava di lui in bagno con Carmen e Katia Ricciarelli: "Diceva che la mia era una strategia". Biagio non comprende come sia possibile che alcune persone gli portavano il caffé la mattina con tanto di sorriso e poi dietro ne dicevano di cotte e di crude. Sulla base di quanto dichiarato l'ex concorrente del GFVip ha tagliato corto: "Io la notte al posto loro non dormirei".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La stoccata a Giucas e Sophie

Nel corso del suo intervento Biagio D'Anelli ha avuto qualcosa da ridire anche sull'atteggiamento di Giucas Casella. Scedendo nel dettaglio, l'opinionista ha rivelato di avere visto delle cose brutte. A quanto pare, Miriana avrebbe confidato al coinquilino i sentimenti che provava Biagio per lei.

Casella anziché complimentarsi e rassicurarla, ha parlato di falsi sentimenti: "No tesoro è strategia, fidati lo conosco benissimo". A tal proposito D'Anelli ha precisato di avere mangiato solamente una volta con Giucas Casella. Dunque, i due non sono mai stati amici "intimi" ma solo conoscenti.

Infine, l'opinionista ha commentato il flirt tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: "Per me è come i soldi del Monopoli, falsi". Biagio ha ammesso di non credere all'ex tronista di Uomini e Donne, in quanto la ritiene una persona incoerente. Come spiegato dall'ex gieffino, Sophie avrebbe confidato di non riuscire ad andare a dormire subito con un ragazzo appena conosciuto, ma con Basciano si sarebbe smentita da sola.