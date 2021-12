Dall’infanzia difficile ai primi successi passando per un padre artista che non li ha mai voluti riconoscere. Giovedì 30 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 il film I Fratelli De Filippo diretto dal regista Sergio Rubini. La pellicola ripercorre i primi passi di una famiglia che aveva l’arte nel sangue e che ha saputo raccontare le mille contraddizioni di Napoli, metropoli del sud Italia tanto incantevole quanto complicata.

Eduardo, Peppino e Titina De Filippo hanno scritto pagine indelebili della commedia partenopea ed italiana con capolavori che continuano ad essere un punto di riferimento alle nuove generazioni di artisti e attori.

Nel film in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato, dalle 21:20, il grande Eduardo De Filippo è interpretato da Mario Autore, giovane attore napoletano all’esordio sul grande schermo dopo aver bruciato le tappe da ragazzino in teatro con il debutto in palcoscenico a soli 14 anni interpretando Nennillo in Natale in casa Cupiello.

Mario Autore, l'esordio in teatro a 14 anni in Natale in casa Cupiello

Mario Autore sarà Eduardo De Filippo nel film che racconta i primi passi nel mondo del teatro dei tre fratelli che hanno scritto la storia della commedia napoletana. Il giovane attore ha bruciato le tappe e fin dalla tenera età ha messo in mostra le sue doti artistiche senza mai perdere di vista gli studi.

Dopo il debutto in palcoscenico a 14 anni si è diviso tra teatro e libri e nel 2017 ha conseguito la laurea in psicologia.

Nonostante ciò la recitazione è rimasta al primo posto con la ‘gavetta’ che è proseguita interpretando ruoli diversi in produzioni teatrali ed in cortometraggi. Performance grazie alle quali Mario Autore ha conseguito riconoscimenti significativi come la segnalazione speciale Premio Hystrio alla Vocazione nel 2014 e il Premio Speciale Omovies come miglior attore under 30.

Tra le passioni del giovane artista ci sono anche la cucina, la musica (suona pianoforte, chitarra e clarinetto) e il judo.

La passione per cucina e judo, ha contratto il Covid durante le riprese de I Fratelli De Filippo

Dopo la proficua esperienza teatrale è stato chiamato nel 2020 da Sergio Rubini per interpretare il grande Eduardo nel film I Fratelli De Filippo.

Un ruolo di prestigio per il suo esordio cinematografico. Durante la lavorazione non sono mancati problemi con Mario Autore che ha contratto il Covid 19 ed è stato costretto a fermarsi per un mese. In una recente intervista ha spiegato di aver studiato biografie, immagini e tutto il materiale che ha potuto recuperare sul grande artista napoletano. “Ho scoperto quanto fosse diverso da quello che conosciamo", ha spiegato l’attore sottolineando che l’interpretare Eduardo da giovane e non all’apice del successo l’abbia liberato dall’imbarazzo del confronto con un artista che rappresenta un mito per lui.

Il film prodotto da Pepito Produzioni, Nuovo Teatro, RS Productions con RAI Cinema andrà in onda giovedì 30 dicembre su Rai 1 con inizio alle 21:20.

Nel cast anche Giancarlo Giannini, nel ruolo di Eduardo Scarpetta, Biagio Izzo e Marisa Laurito. Peppino De Filippo sarà interpretato da Domenico Pinelli mentre Anna Ferraioli Ravel sarà Titina De Filippo.