Miriana Trevisan continua ad essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip 6. La showgirl, nel corso delle ultime ore, è finita nel mirino di Giacomo Urtis che ha avuto modo di spifferare a Soleil Sorge, alcuni retroscena legati proprio a Trevisan. Giacomo ha ammesso di conoscerla bene anche fuori dalla casa e di essere a conoscenza del fatto che, poco prima di entrare nel cast del reality show, si sarebbe fatta fare un regalo super costoso da un suo amico.

Giacomo Urtis sparla di Miriana al GF Vip 6

Nel dettaglio, Miriana Trevisan è sicuramente una delle protagoniste più chiacchierate e anche discusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.

La showgirl si è ritrovata al centro dell'attenzione in primis per le sue storie d'amore: in principio quella con Nicola Pisu, che però ha sempre cercato di tenere alla larga e a debita distanza e poi l'avvicinamento con Biagio D'Anelli, che questa settimana è stato eliminato definitivamente dal gioco.

In queste ultime ore, a parlare di Miriana ci ha pensato anche Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip ma anche esperto di gossip, che non ha risparmiato delle clamorose rivelazioni sul conto dell'ex protagonista di "Non è la Rai".

Il retroscena di Giacomo su Miriana Trevisan

"Un mio amico, per scarpe e cose..20/30 mila euro. Lei gli uomini li intorpidisce, li fa fuori uno dopo l'altro", ha ammesso Giacomo sostenendo di conoscere molto bene Miriana.

"Quando usciamo di qui, ti racconto tutto quello che so", ha aggiunto ancora Giacomo parlando con Soleil Sorge che è una delle "nemiche giurate" di Miriana Trevisan all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Il rapporto tra le due, infatti, non è dei migliori e in più occasioni si sono scambiate delle vere e proprie frecciatine al vetriolo che non sono passate inosservate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Miriana polemica contro Katia al GF Vip

Cosa succederà a questo punto? Dopo le clamorose confessioni di Giacomo sul conto della showgirl, ci sarà un nuovo acceso confronto nel corso della prossima puntata serale del GF Vip di lunedì 3 gennaio?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, in queste ore Miriana ha puntato il dito anche contro Katia Ricciarelli, chiedendo alle sue compagne di gioco di non accettare più i suoi rimproveri e le sue sgridate.

Parlando con le sorelle Selassié, Miriana le ha spronate a reagire a rispondere a tono alle provocazioni della cantante lirica.