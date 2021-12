Alessandro Basciano si lamenta per la "puzza di piedi" che c'è all'interno della sua camera al Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, il nuovo arrivato nella casa più spiata d'Italia, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata con Sophie Codegoni, ammettendo di fare fatica a recarsi di sera nella sua camera da letto che condivide con Soleil, Giacomo e Davide Silvestri, dato che ci sarebbe un cattivo odore che lo disgusterebbe.

Alessandro Basciano si lamenta per la "puzza di piedi" al GF Vip e cita Giacomo e Soleil

Nel dettaglio, parlando con Sophie Codegoni, il nuovo arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è lamentato dell'eccessiva "puzza di piedi" che si sentirebbe entrando nella camera da letto che sta condividendo con Soleil, Giacomo e Davide.

Il giovane Alessandro in un primo momento ha ipotizzato che l'artefice di quel cattivo odore potesse essere Giacomo Urtis, ma la Codegoni ha smentito le sue parole.

Allora, a quel punto, Alessandro non ha escluso che possa essere Soleil Sorge l'artefice della "puzza" che si sente in camera, dando invece per scontato che non si tratti di Davide Silvestri.

Giacomo e Soleil nel mirino di Alessandro per la puzza in camera

Di sicuro non è la prima volta che, quest'anno, i concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip si lamentano della scarsa igiene che vige all'interno della casa di Cinecittà.

Qualche giorno fa, ad esempio, Katia Ricciarelli ha sbottato contro alcuni gieffini per il costante disordine che lasciano in giro, puntando il dito anche contro la sua "figlioccia" Soleil Sorge.

In attesa di scoprire se Alessandro riuscirà a scoprire chi è il gieffino tra Davide, Soleil e Giacomo che sembra essere poco incline all'igiene personale, in queste ultime ore all'interno della casa del GF Vip, il giovane Basciano è apparso sempre più vicino e complice con la bella Sophie Codegoni.

I due si sono ritrovati a vivere dei momenti di intimità insieme dopo che in questi ultimi giorni hanno vissuto diversi momenti insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sophie e Alessandro si appartano in magazzino al GF Vip e scatta il bacio

Pur avendo promesso alla sua amica Jessica di volersi far da parte e di essere disposta a non interferire nel suo rapporto con Alessandro, Sophie non ha mantenuto la promessa.

Nel corso della giornata di ieri, l'ex protagonista di Uomini e donne e l'ultimo arrivato nella casa del Grande Fratello Vip si sono appartati insieme in magazzino, lasciandosi andare a coccole, carezze e al loro primo bacio.

Quale sarà a questo punto la reazione della principessina Selassié quando scoprirà di essere stata tradita dalla sua amica? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.