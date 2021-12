L'ingresso di Alessandro Basciano al GFVip ha innescato nuove dinamiche. Nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre, Jessica Selassié ha avuto una discussione con l'amica Sophie Codegoni. Il motivo? La Principessa si è detta interessata al nuovo concorrente, ma quest'ultimo non sarebbe interessato a lei. A tal proposito, la 26enne si è detta stufa di essere felice per gli altri.

Lo sfogo della Principessa

Mercoledì 22 dicembre, Sophie ha raggiunto Jessica e le ha fatto una confidenza sul nuovo coinquilino. Scendendo nel dettaglio, la 19enne ha spiegato che, mentre era in sauna con Alessandro, quest'ultimo ha rivelato di volerci provare solamente con lei.

In realtà, le cose non sono andate così: l'ex volto di Temptation Island ha precisato di non voler fare alcun passo fin quando Codegoni e Gianmaria non avessero chiarito la loro situazione.

Nel sentire la confidenza della 19enne milanese, la più grande delle sorelle Selassié è apparsa delusa e infastidita. La diretta interessata ha invitato l'amica a non dire cose false: "Inutile che dici di farti da parte per mettere davanti l'amicizia". Con tono piccato la 26enne ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e Donne: "A parole dici una cosa, ma a fatti fai altro". Stando al giudizio di Jessica, Sophie avrebbe fatto di tutto per farsi notare da Basciano. Dunque, la gieffina ha sostenuto che come le ragazze comprendono quando un uomo è interessato a loro, vale lo stesso per il parterre maschile.

Codegoni: 'Tesoro non sei venuta qui per cercare soltanto l'amore'

Dopo avere ascoltato la versione della Principessa, Sophie ha cercato di chiarire la sua posizione. La 19enne ha esordito: "Tesoro non sei venuta qui per cercare soltanto l'amore". Codegoni ha fatto sapere di essere pronta a farsi da parte, se lei è realmente interessata ad Alessandro.

Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che Basciano non sia l'uomo adatto per Jessica: "Non lo vedo per te, non ti renderebbe felice".

Nel prosieguo del discorso, l'ex tronista ha spiegato che vede le Principesse Selassié come sorelle sia dentro il GFVip che fuori. Infine, Sophie ha rivelato di non provarci con Basciano per vari motivi: "Sto evitando per te e Gianmaria".

Jessica scoppia in lacrime

Nonostante le rassicurazioni dell'amica, Jessica Selassié non è riuscita a trattenere le lacrime. La diretta interessata ha confidato di essere stanca di essere felice per gli altri. Inoltre, ha riferito di avere accettato di partecipare al Reality Show di Canale 5 per trovare l'amore visto che lontano dai riflettori non riesce a trovare un fidanzato. La 26enne ha fatto sapere di sentirsi sola all'interno della casa di Cinecittà, poiché nel primo pomeriggio tutti si appartano con un coinquilino.

Infine, Jessica Selassié ha chiosato: "Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca".