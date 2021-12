L'ingresso di Alessandro Basciano al GFVip ha creato nuove dinamiche. Nella giornata di mercoledì 22 dicembre, Sophie Codegoni si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con il nuovo coinquilino. Tra un argomento e l'altro, la 19enne ha confidato di non essere indifferente al fascino dell'ex tentatore di Temptation Island.

Jessica e Sophie discutono per colpa del nuovo concorrente

Nel pomeriggio di mercoledì, Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno avuto una discussione. Nel dettaglio, la Principessa ha invitato la sua amica a fare chiarezza su quello che prova per Basciano.

La sorella di Lulù e Clarissa infatti, ha ammesso di essere interessata al nuovo coinquilino. Al tempo stesso, però, è convinta di non interessare al giovane poiché lui ha rivelato di essere incuriosito solamente da Soleil e Sophie.

In seguito allo scontro con la più grande delle sorelle Selassié, la 19enne milanese ha deciso di parlarne proprio con il diretto interessato. Codegoni mentre si trovava in sauna con Alessandro, gli ha fatto sapere che Jessica è interessata a lui: "È venuta a dirmi che sono una str... perché in realtà mi piaci tu ma non lo dico". Sulla base di quanto dichiarato, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sulla sua posizione: "Ci può essere un interesse a livello fisico, forse anche mentale".

Poi, Sophie ha aggiunto: "Caratterialmente mi piaci".

Infine, Codegoni ha sostenuto di avere avuto una buona impressione di Basciano.

Codegoni non si sente legata a Gianmaria

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Alessandro ha invitato Sophie a prendere una decisione definitiva sulla conoscenza con Gianmaria Antinolfi. Come spiegato dal 30enne, fino a quando i due "vipponi" non avranno chiarito la loro posizione, non farà alcun passo.

Inoltre, Basciano ha rivelato a Codegoni di avere già detto per chi prova interesse all'interno del Reality Show e Jessica non è tra le preferenze del gieffino.

A quel punto Sophie ha precisato di non sentirsi legata all'imprenditore campano. Al contrario, si sente libera mentalmente e tranquilla. L'unico problema che sembra porsi la 19enne, è quello di ferire la sua amica Jessica.

Basciano-Codegoni: trascorrono la notte insieme tra coccole e carezze

Nonostante le premesse di Sophie Codegoni, nella notte è accaduto qualcosa di importante con Basciano. Come immortalato, su Twitter, i due coinquilini hanno passato la notte insieme sul divano. Nel video presente sui social, si vedono Alessandro e Sophie molto vicini mentre si scambiano coccole e carezze. A quanto pare, tra i due è mancato solamente il bacio.

Secondo ai giudizi di alcuni telespettatori, dopo avere dormito tutta la notte al fianco del nuovo concorrente, la coerenza di Sophie sarebbe venuta a mancare.