Ci sarà Un professore 2 su Rai 1? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi spettatori e fan della fiction con Alessandro Gassmann, Nicola Maupas e Damiano Gavino, che in queste settimane di messa in onda ha ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista auditel. Dopo una settimana di incertezze, arrivano finalmente delle belle notizie per tutti gli appassionati di questa serie, e a rompere il silenzio è stato anche il giovane attore che veste i panni di Manuel.

La verità su Un professore 2, la fiction campione di ascolti di Rai 1

Nel dettaglio, la prima stagione di Un professore ha ottenuto un grande successo dal punto di vista auditel, con una media di circa cinque milioni di spettatori in prime time e picchi del 23% di share.

Numeri decisamente importanti per questa fiction che ha saputo conquistare anche il gradimento di una vasta fetta di pubblico composto da giovani e giovanissimi che si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti, a partire dalla coppia composta da Manuel e Simone che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori.

Ebbene, a distanza di una settimana dal gran finale, arrivano finalmente delle buone notizie per tutti gli appassioni, dato che Un professore 2 ci sarà su Rai 1.

L'attore di Manuel fa chiarezza su Un professore 2

La fiction è stata già riconfermata per una seconda stagione, così come è stato svelato nel programma radiofonico "Tutti in classe" in onda su Rai Radio1, dove è stato svelato che gli sceneggiatori sono già al lavoro per le nuove puntate della seconda attesissima stagione di questa fiction.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma in queste ore, un'ulteriore conferma è arrivata anche dall'attore Damiano Gavino, che veste i panni del problematico Manuel nella fiction.

Su Twitter, infatti, ha voluto rompere definitivamente il silenzio e lo ha fatto con un messaggio che ha mandato in visibilio i numerosi fan social della fiction Un professore, contenti di poter vedere la seconda serie in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Rai.

'Un bel regalo di Natale', scrive l'attore di Manuel sui social

"Direi un bel regalo di Natale, no? Torneranno i tortellini", ha scritto l'attore di Manuel su Twitter con tanto di hashtag Un professore 2 che toglie ogni dubbio ai fan.

Ma quando andrà in onda questa seconda serie e, soprattutto, cosa accadrà? Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla fiction la quale potrebbe essere trasmessa nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

Per quanto riguarda la trama, c'è a scommettere che i riflettori saranno ben puntati sulla coppia Manuel-Simone, dato che il loro rapporto speciale ha saputo conquistare il gradimento del pubblico.