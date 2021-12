Il Grande Fratello Vip proseguirà per altri tre mesi. Infatti nella diretta andata in onda nella serata di venerdì 10 dicembre, Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che il reality finirà lunedì 14 marzo. Nella casa del GF Vip entreranno nuovi inquilini e nelle ultime ore sono sorte alcune indiscrezioni riguardanti il possibile ingresso di Joele Milan, ex tronista di Uomini e donne, all'interno della casa.

GF Vip 6: Joele Milan potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti

Joele ha concluso da poco tempo la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne, ma il suo percorso non ha avuto una fine classica con la pioggia di petali rossi, visto che è stato allontanato dalla trasmissione per aver preso un accordo con Ilaria Melis, sua corteggiatrice.

Quando la coppia è stata smascherata, Joele e Ilaria hanno lasciato lo show, ma hanno lo stesso deciso di iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere. Le cose a oggi, però, son cambiate. Infatti, qualche giorno fa, l'ex tronista ha lasciato la compagna e questa cosa potrebbe essere legata alla partecipazione di Joele al GF Vip.

GF Vip: gli indizi che farebbero sospettare che Joele Milan entri nel reality

In base a quanto trapelato, sembrerebbe che Joele Milan abbia lasciato Ilaria Melis, in fretta e furia, per via del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti sembrerebbe che gli autori siano alla ricerca di giovani single da inserire nelle dinamiche del reality, per animare un po' gli animi del programma.

Nella sesta edizione del GF Vip, a parte il legame fra Alex Belli e Soleil Sorge e il tira e molla fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, non si è ancora creata una vera coppia. Anche secondo alcuni indizi rivelati da Gabriele Parpiglia, autore del reality condotto da Alfonso Signorini, farebbero ipotizzare che un ex tronista di Uomini e Donne sarebbe pronto a varcare la porta rossa del programma di Canale 5.

GF Vip: l'ex tronista Joele Milan era a Roma pochi giorni fa

Ad avvalorare la tesi che Joele Milan possa essere uno dei prossimi concorrenti della sesta edizione del GF Vip, c'è un altro dettaglio che non è passato inosservato. Dopo la fine della sua storia d'amore con Ilaria Melis, l'ex tronista si è recato per qualche giorno a Roma e la sua presenza nella capitale ha fatto pensare che sia legata al suo prossimo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se Joele sarà uno dei nuovi concorrenti del reality di Canale 5.