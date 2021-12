Armando Incarnato, tra i cavalieri cavaliere più discussi di Uomini e donne, ha voluto svelare i suoi desideri per il Natale che sta arrivando. Potendo fare un regalo a qualche volto della trasmissione ha scelto la sua amica Ida Platano, alla quale augura di trovare finalmente una persona che la renda felice. Oltre a questo ha svelato quale regalo gli piacerebbe ricevere: 'Vorrei scartare i regali di Natale con mia figlia'.

U&D, Armando sul Natale: 'Un giorno insopportabile'

Si sta avvicinando il Natale e su Uomini e donne Magazine diversi volti del programma hanno voluto svelare come passeranno questi giorni di festa.

Tra i tanti non poteva mancare Armando Incarnato, ma il cavaliere non è parso molto entusiasta delle imminenti feste, forse perché non le trascorrerà con sua figlia o per il fatto di non avere accanto a sé l'anima gemella. Da quattro anni il cavaliere è alla ricerca dell'amore nel programma di Maria De Filippi, ma sino a oggi non ha costruito nulla di serio con nessuna delle dame. Potrebbe essere il senso di solitudine il motivo che gli ha fatto dichiarare "il giorno di Natale è per me insopportabile", aggiungendo di vederlo come un giorno qualunque.

Armando su Ida: 'Vorrei vederla felice con qualcuno che si prende cura di lei'

Anche in una recente puntata, Armando aveva sostenuto di vivere una vita che non vuole, dato che è da solo da molto tempo.

In attesa che arrivi per lui una dama che riesca a fargli battere il cuore, nell'intervista Armando ha svelato a chi, tra i volti del parterre femminile, farebbe un regalo. Il primo nome è quello di Ida Platano, con la quale ha un rapporto di complicità e amicizia. "A Ida regalerei amore e serenità", ha dichiarato il cavaliere, aggiungendo: "Vorrei vederla felice con qualcuno che si prende cura di lei".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Altro regalo, invece, lo farebbe a Gemma Galgani, dama per la quale Armando prova ammirazione, soprattutto perché lancia un messaggio positivo a tutte le donne della sua età.

Il sogno di Armando per Natale: 'Vorrei scartare i regali con mia figlia'

Oltre a parlare del programma che lo ha reso noto, Armando ha raccontato il suo sogno più grande per Natale: "Sogno di scartare i regali con mia figlia".

Un profondo legame quello che lo lega alla bambina e di cui non ha mai fatto mistero. Recentemente su Instagram ha dichiarato che darebbe la vita per la lei, dichiarazione che era seguita all'annuncio di Armando di una sua vittoria in Tribunale, presumibilmente riferita alla denuncia della madre della bambina circa il mancato pagamento degli alimenti.