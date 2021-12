Katia Ricciarelli è sempre più una furia all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, la cantante lirica si è duramente lamentata per il livello di disordine e sporcizia che vige all'interno della casa di Cinecittà. L'ex moglie di Pippo Baudo ha puntato il dito anche contro la sua figlioccia Soleil Sorge, con la quale in queste settimane ha stretto un buon rapporto di amicizia. Questa volta, però, Katia non l'ha perdonata per il disordine e la reazione della Sorge non si è fatta attendere.

Katia Ricciarelli sbotta per la sporcizia nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, il risveglio di Katia Ricciarelli non è stato dei migliori all'interno della casa del GF Vip. Il motivo? La cantante lirica non ha per niente gradito il livello di disordine e sporcizia che i ragazzi hanno lasciato dopo la cena di ieri sera.

Proprio per questo motivo, Katia ha puntato il dito contro Davide e Jessica, che per primi si sono presi la responsabilità di tutto questo disordine lasciato in giro per la casa di Cinecittà.

La reazione di Katia non si è fatta attendere ed ha accusato in primis Jessica di avere un atteggiamento tipico di quelle persone che si lasciano scivolare addosso i rimproveri, quasi come se ne stesse fregando delle sue parole.

Soleil Sorge nel mirino di Katia: nervi tesi al GF Vip 6

A quel punto, però, Jessica le ha fatto notare che lei a differenza di altri concorrenti si è sempre data da fare all'interno della casa del GF Vip per tenerla in ordine e costantemente pulita.

Ecco allora che la principessina ha fatto il nome di Soleil, svelando che sarebbe una delle poche che non ha mai visto sparecchiare la tavola in questi mesi e che non avrebbe mai passato neppure l'aspirapolvere in casa.

Ma pochi minuti dopo, l'ira di Katia si è abbattuta anche contro la sua figlioccia Soleil Sorge, che in questi mesi ha sempre cercato di difendere.

Questa volta, però, Katia si è scagliata anche contro l'ex protagonista di Uomini e donne, non gradendo affatto il suo modo di comportarsi e il disordine che aveva lasciato in casa.

Soleil replica seccata alle accuse di Katia Ricciarelli al GF Vip (Video)

Katia ha sbottato dopo aver notato che Soleil aveva lasciato la sua tazza del caffè sul tavolo e poi era andata in giardino a fumare.

"Ma mi sono appena svegliata, un attimo. Adesso la metto via", ha esclamato Soleil di fronte al rimprovero da parte di Katia stufa della sporcizia e del disordine che vige nella casa del GF Vip.

"Lasci le tue robe in giro. La tazza adesso perché mi sono appena svegliata, ma cosa vuol dire", ha sbottato Katia Ricciarelli mentre Soleil è apparsa a dir poco stufa di questo rimprovero arrivato di prima mattina.