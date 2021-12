Aldo Montano non è più un concorrente del Grande Fratello Vip: il campione olimpico ha deciso di non accettare il prolungamento del programma. In una diretta Instagram con i suoi followers, l'ex gieffino ha detto cosa pensa dell'amicizia speciale tra Soleil Sorge e Alex Belli. Poi ha speso delle parole al miele per Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli.

La stoccata dell'ex gieffino

Domenica 19 dicembre, Montano ha deciso di avviare una diretta social con i suoi fan. Il diretto interessato ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto in questa sua avventura.

In un secondo momento l'ex gieffino ha risposto alle domande di alcuni utenti. In merito all'amicizia speciale nata tra Soleil e Alex, Aldo non ha usato mezzi termini: "Una brutta figura". Secondo il campione olimpico, non c'è molto da commentare su quanto avvenuto al GFVip: "Se è tutto finto con la moglie è grave, se è vero ha mancato di rispetto a un'amicizia e alla sua donna".

Aldo ha fatto sapere di avere stretto una bella amicizia con Belli, ma dopo lo scontro è cambiato qualcosa: "Me la sono goduta, ma poi è iniziata la telenovela". In merito al legame mai sbocciato con l'influencer italo-americana, lo sportivo si è stupito. Come riferito dal diretto interessato, è davvero strano che non sia riuscito a instaurare un bel rapporto con la 27enne: "Dall'inizio abbiamo avuto vie opposte".

Il legame con Antinolfi e Nazzaro

L'uscita di Aldo Montano dal GFVip ha fatto crollare Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. Nella diretta Instagram, l'ex concorrente ha speso delle parole di stima per l'imprenditore campano: "Una persona speciale". A detta di Aldo, il 36enne è un bravo ragazzo e dopo avere ricevuto tante batoste all'inizio del Reality Show, ora sta trovando la sua strada nella casa di Cinecittà.

In merito al flirt che Gianmaria sta vivendo con Sophie, Montano non si è esposto ma ha speso parole d'affetto per l'ex tronista di Uomini e Donne: "Lei è gentile, educata e intelligente".

Il campione olimpico ha parlato anche del legame instaurato con Manila Nazzaro: l'ex Miss Italia, ha detto di Aldo, è una donna matura e molto equilibrata.

Nella chiacchierata social con i fan, Montano ha ribadito la sua amicizia con Bortuzzo e Ricciarelli.

Chi merita di vincere sencondo Montano

Tra le varie domande ricevute, un utente ha chiesto all'ex gieffino chi vincerà il programma. Anziché glissare, il diretto interessato ha fatto il nome del suo ipotetico vincitore: "Davide Silvestri se lo meriterebbe". Per lo sportivo, l'attore riesce sempre a dare i giusti consigli all'interno del reality show e sa affrontare in maniera impeccabile ogni ostacolo.

In merito al rapporto instaurato con l'ex attore di Capri, Montano ha spiegato che in principio i due avevano legato. Nel momento in cui Davide si è avvicinato ad Alex e Soleil, tra i due c'era stato un distacco. Nell'ultimo periodo, però, erano tornati ad avere un bel rapporto.