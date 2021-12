Lo scorso venerdì 3 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 24^ puntata del GFVip. Parlando con Signorini, Alex Belli ha ammesso di essersi innamorato di Soleil Sorge. Tuttavia, il diretto interessato ha precisato di amare allo stesso modo anche la moglie Delia Duran.

La versione di Alex

Giorno dopo giorno, la vicinanza tra Alex e Soleil è diventata sempre più "pericolosa". Nella puntata di venerdì 3 dicembre, l'attore ha ammesso di provare dei sentimenti per la coinquilina. Incalzato da Signorini, Belli ha affermato: "Chi dice che non si possono amare due persone contemporaneamente?".

Il 38enne ha precisato di essere consapevole che fuori c'è Delia Duran che lo attende. Al tempo stesso, però, Alex vuole vivere anche Soleil all'interno della casa del GFVip.

Sorge scettica

In seguito alle parole di Alex Belli, Soleil Sorge è stata invitata in studio da Signorini. Il conduttore del Reality Show ha chiesto alla concorrente cosa pensasse della dichiarazioni dell'attore. Ma non solo, è stato chiesto all'influencer italo-americana se anche lei è convinta che si possano amare due persone allo stesso modo. Con tutta sincerità, la 27enne ha ammesso di essere rimasta stupita dalla parole dell'attore: "Mi ha spiazzato". Tuttavia, la diretta interessata non ha nascosto di averlo saputo dentro di sé che l'atteggiamento adottato da Alex era quello di un uomo innamorato.

Sorge ha fatto sapere che ricevere una dichiarazione d'amore è sempre piacevole. A quel punto il presentatore ha chiesto alla gieffina, se anche lei provasse gli stessi sentimenti. Senza giri di parole Soleil ha rifilato un due di picche ad Alex Belli: "Io lo amo come essere umano, ma non c'è rischio". La diretta interessata ha precisato di essere consapevole dei sentimenti che prova per la persona che ha fuori dal Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, la 27enne ha spiegato che per lei l'amore è avere voglia di costruire un futuro: "Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto". Infine, l'influencer ha precisato di non credere al fatto che si possono amare due persone in contemporanea.

Delia Duran prende le distanze dal compagno

L'atteggiamento di Alex Belli sembra non piacere a Delia Duran.

Tramite un post, su Instagram, la modella sudamericana ha ringraziato tutti coloro che l'hanno supportata in questo momento. Poi, la diretta interessata ha fatto sapere di avere passato dei momenti piuttosto difficili. A tal proposito Delia ha deciso di prendere una decisione drastica: Duran si è presa una pausa dai social, dal Gossip e ha deciso di lasciare la casa di Milano dove viveva con Belli. Delia Duran ha dichiarato: "Ho bisogno di scappare".