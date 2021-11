Clima teso tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata di ieri sera in onda su Canale 5, le due protagoniste di questa sesta edizione del reality show Mediaset si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti, protagoniste dell'ennesimo scontro verbale dai toni accesi. La reazione di Miriana, però, questa volta è stata molto dura nei confronti della Sorge che ha accusato di "violenza".

Lite tra Miriana e Soleil dopo la puntata del GF Vip (Video)

Nel dettaglio, dopo l'ennesimo litigio avvenuto in diretta tv al GF Vip e dopo che entrambe avevano fornito due versioni contrastanti e differenti di come fossero andate le cose tra di loro, Soleil Sorge non ha perso occasione per punzecchiare la sua rivale.

L'ex volto di Uomini e donne, subito dopo la diretta televisiva con Signorini, si è avvicinata a Miriana e le ha dato della "bugiarda patologica".

Un'espressione che ha fatto scattare l'ira della Trevisan, la quale ha prontamente replicato accusando la sua rivale di essere "violenta" nel suoi confronti.

Miriana sbotta contro Soleil e la accusa di 'violenza'

"Ti prego: è violenza questa per una persona come me. Non dirmi bugiarda patologica. Tu non mi ascolti mai", ha sbottato Miriana parlando con Soleil Sorge dopo la nomination.

"Tu non ti rendi conto di quello che dici", ha subito replicato Soleil che si è difesa dalle accuse di Miriana, la quale sostiene di essere sempre stata nominata e quindi messa a rischio eliminazione, dalla Sorge.

Ma quello di Soleil non è stato l'unico attacco rivolto in queste ore contro Miriana all'interno della casa del GF Vip, dato che anche Katia ha duramente sbottato con la showgirl.

Katia Ricciarelli sbotta e perde le staffe con Miriana al GF Vip 6

Anche Katia Ricciarelli ha perso le staffe nei confronti della showgirl, non avendo gradito il fatto che l'avesse mandata in nomination.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione della cantante lirica è stata molto dura ed è arrivata ad insultare la Trevisan dandole della "str..." e accusandola di essere falsa e stratega.

Successivamente, sfogandosi con gli altri concorrenti del GF Vip, Katia si è augurata di uscire dalla prossima puntata serale del reality show ed ha ammesso di avere coì tanta rabbia nei confronti di Miriana, tale da volerle dare una "scarpa in testa" e prenderla a sberle.

Insomma delle giornate che non saranno affatto facili per Miriana, che solo qualche giorno fa ha scoperto di avere il "biglietto di ritorno" di questo GF Vip e quindi è stata riammessa in gioco dopo l'eliminazione. Riuscirà a resistere ancora per diverse settimane oppure mollerà la spugna? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.