Lunedì 29 novembre, Biagio D’Anelli è arrivato al GFVip. A quanto pare, l’opinionista ha già stretto un ottimo feeling con Miriana Trevisan. Tuttavia, l’intesa tra i due sembra essere già oggetto di alcune critiche da parte di Katia Ricciarelli.

L’accaduto

Biagio ha deciso di dormire nella stanza dove si trova Miriana. Dal momento che Clarissa è stata eliminata nella 23ª puntata del GFVip, il nuovo gieffino ha scelto di condividere anche lo stesso letto. Nella mattinata di giovedì 2 dicembre, Miriana e Biagio si sono avvicinati per il buongiorno.

Per la precisione, l’ex ragazza di Non è la Rai si è diretta in veranda per salutare Giucas Casella. Dopo avere visto D’Anelli, Trevisan ha ironizzato: “Questa mattina ti ho accarezzato pensando che fossi Clarissa”.

In un secondo momento, i due coinquilini si sono ritrovati in cucina per prendere il caffè.

I dubbi di Ricciarelli

Nel vedere le tenerezze tra Miriana e Biagio, la cantante lirica è apparsa infastidita. Di conseguenza, la cantante lirica ha espresso tutto il suo disappunto. Trevisan avendo capito cosa stesse per succedere, ha chiesto alla coinquilina di non cadere nello stesso ragionamento fatto quando Nicola Pisu era ancora all’interno del Reality Show. Nonostante tutto, però, Katia ha chiosato: “Ma non sarà un po’ troppo?”.

A quel punto la showgirl non ha potuto fare altro che tranquillizzare la compagna d’avventura.

Tra Miriana e Katia c’erano stati dei forti dissapori. Il motivo? L’ex moglie di Pippo Baudo aveva accusato la 49enne di non essere stata chiara nei confronti del coinquilino. Al contrario, Miriana aveva sempre rivelato di essere attratta fisicamente dal 32enne ma di non volere nulla all’interno della casa del GFVip.

Biagio spiega che cosa è successo sotto le coperte con Miriana

Katia Ricciarelli ha parlato di feeling prematuro tra il nuovo entrato e Miriana Trevisan, perché nelle ore precedenti i due avevano fatto dei strani movimenti sotto le coperte. Mentre si trovava in sauna, è stato proprio l’opinionista a rivelato cos’è accaduto sotto le lenzuola con la showgirl.

Biagio ha spiegato che da un paio d’oro Miriana aveva una pallina di stoffa sul volto. Dunque, D’Anelli ha deciso di chiedere alla diretta interessata se poteva toglierla. Di conseguenza, nel letto sono stato fatti strani movimenti ma che non hanno nulla a che fare con qualcosa di piccante. D’altronde il nuovo concorrente del GFVip risulta essere impegnato a differenza di Miriana Trevisan che, da qualche anno a questa parte non ha un compagno.

Tuttavia, l’intesa che si è venuta a creare tra i due “vipponi” sembra essere già alle stelle e non è escluso che possa diventare qualcosa di più di una semplice amicizia.