Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre su Canale 5, la storia d'amore tra Ridge e Brooke proseguirà a gonfie vele: i due cercheranno di dimenticare il passato e penseranno soltanto al loro futuro insieme. Quinn Fuller, invece, dovrà affrontare un grosso problema: Erik, infatti, non riuscirà a perdonarla, così la caccerà di casa. Dopo esser stata lasciata, Quinn non saprà dove andare e si recherà a casa di Florence, ma la convivenza con lei e Wyatt sarà alquanto complicata.

Spoiler Beautiful: Erik e Quinn si lasciano

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke e Ridge saranno ormai tornati insieme e si confronteranno riguardo il loro futuro. Frattanto Zende vorrà scoprire quali sentimenti nutre Zoe per Carter, mentre Quinn verrà cacciata di casa da Erik e sarà costretta a cercare una nuova sistemazione. Forrester, infatti, non riuscirà ad accettare il comportamento avuto da sua moglie, ai danni di Ridge e Brooke e deciderà di lasciarla senza ripensamenti: sarà così che Fuller, ormai senza speranze, si recherà da Florence e Wyatt, in attesa che suo marito Erik la perdoni per tutte le sue malefatte. La convivenza tra i tre, però, non sarà affatto facile.

John e Thomas si confrontano riguardo Steffy

Thomas parlerà con il dottor John Finnegan e si confronterà con l'uomo riguardo la relazione tra lui e sua sorella Steffy: il dialogo tra i due sarà assai pacifico e costruttivo, tanto che verrà menzionato anche Liam. Il giovane Forrester, però, sarà molto diffidente nei riguardi di John e dubiterà che l'uomo sia veramente interessato a Steffy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultima, invece, si confiderà con il padre Ridge, riguardo ai suoi sentimenti verso il dottor Finnegan: l'uomo noterà la felicità di sua figlia e proverà molta tenerezza nei suoi confronti. In seguito John chiederà a Thomas se Hope gli abbia davvero fatto intendere di voler stare insieme a lui e non con Liam Spencer, ma durante la conversazione il medico noterà uno strano atteggiamento nel giovane Forrester e ne parlerà subito con Steffy.

Dove guardare le puntate di Beautiful in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in tv, grazie al sito dedicato MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma, oltre alle puntate intere, si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video clip, riguardo le trame e i personaggi della soap opera americana. Ricordiamo, inoltre, che la registrazione al sito Mediaset è gratuita.