I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai, e in queste ultime ore sta nuovamente tenendo banco il rapporto tra Manuel e Lulù. I due sono stati per tre mesi al centro dell'attenzione mediatica per le attenzioni eccessive che la principessa ha riservato al nuotatore.

Ad un certo punto Manuel ha preso le distanze da Lulù, ma di recente si è riavvicinato alla ragazza, ammettendo di aver commesso degli errori.

Manuel ritorna da Lulù: nuovo riavvicinamento al Grande Fratello Vip 6

Il rapporto tra Manuel e Lulù è stato molto turbolento nella casa del GF Vip: c'è stato un momento in cui tra i due regnavano il sereno e l'armonia, poi ad un certo punto Bortuzzo ha fatto un passo indietro.

Il nuotatore, giorno dopo giorno, si è allontanato sempre di più dalla principessina, arrivando anche a nominarla e ad augurarsi che fosse eliminata dal gioco. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato: Manuel e Lulù sono apparsi di nuovo insieme, complici, ed hanno mostrato il loro feeling all'interno della casa di Cinecittà.

Prima c'è stato un massaggio bollente che Bortuzzo ha fatto alla giovane principessa, poi i due si sono coccolati a letto e il nuotatore si è lasciato andare ad una serie di confessioni.

Le parole di Manuel che ammette i suoi errori con Lulù

"Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui", ha detto Manuel a Lulù, ammettendo che in certi momenti ha un po' esagerato nei suoi confronti.

Il fatto che lei non abbia mai preso le distanze da Bortuzzo, gli ha fatto capire che in questi mesi sono riusciti a comprendersi l'uno con l'altra.

Manuel ha spiegato a Lulù anche cosa intendesse dire quando ha sbottato contro di lei, chiarendo di essersi dissociato dai suoi comportamenti in determinate circostanze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Non riesci a starmi indifferente', ammette Manuel parlando con Lulù al GF Vip

Il nuotatore ha specificato che ci sono stati degli atteggiamenti di Lulù che non gli sono piaciuti e nei quali non si è ritrovato. Bortuzzo, però, ha ammesso che lui stesso in certi momenti avrebbe dovuto essere maggiormente presente con Lulù, intervenendo per cercare di calmarla e placarla.

Siccome non l'ha fatto, se n'è pentito.

"Non riesci a starmi indifferente", ha proseguito Manuel nel suo sfogo con la principessina che, in silenzio, ha ascoltato le sue parole.

Cosa succederà questa volta? I due metteranno definitivamente una pietra sopra al passato e penseranno ad un possibile futuro di coppia insieme?