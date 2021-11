All'interno della casa del GFVip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è calato il gelo. Il 22enne, parlando con Aldo Montano, ha rivelato che la principessa gli ha chiesto di darle una chance. Manuel, però, stizzito, ha ribadito di volere mettere la parola fine alla conoscenza con la coinquilina.

La situazione tra i due 'vipponi'

Attualmente, tra Manuel e Lulù non c'è alcun rapporto. Il 22enne, dopo avere perso la pazienza per la presenza opprimente della coinquilina, ha preferito non tornare sui suoi passi. La stessa principessa è stata consigliata dalle sorelle Jessica e Clarissa a lasciare libero lo sportivo.

Secondo la più grande delle sorelle Selassié, se Lulù riuscirà a non essere troppo "appiccicosa", il gieffino potrebbe tornare a cercarla.

Nonostante la 23enne abbia seguito per qualche giorno i consigli delle sorelle, sembrerebbe essere tornata sui suoi passi.

La confidenza del gieffino

Dopo vari tira e molla, Bortuzzo ha deciso di interrompere definitivamente la conoscenza con la principessa d'Etiopia. In tarda serata, il 22enne si è confidato con Aldo Montano, suo compagno di stanza al GFVip.

Scendendo nel dettaglio, Manuel ha raccontato che nel pomeriggio Lulù gli ha chiesto una chance. Con tono piccato, il diretto interessato ha fatto sapere di essere dovuto stare una ventina di minuti ad ascoltarla.

Senza giri di parole il gieffino ha sbottato: "Basta". Il nuotatore ha riferito che, per l'ennesima volta, la 23enne gli ha rivelato di volergli bene. Nonostante Manuel comprenda la situazione, si è detto stanco della situazione creata: "Deve aver già capito che io non la vedo affine a me, basta". Lo sportivo ha fatto sapere che all'interno del GFVip è più facile capire se due persone sono compatibili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo stesso Bortuzzo ha tirato in ballo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Guarda cos'è successo tra loro". Infine, Manuel ha precisato di volere anche lui bene a Lulù, ma di non volere intraprendere alcuna conoscenza né dentro né fuori dal Reality Show.

Svelato il presunto chachet di Bortuzzo

Nel frattempo, Manuel Bortuzzo è finito al centro del clamore mediatico.

Il motivo? Sul web è stata svelato il presunto cachet percepito per partecipare al reality show di Canale 5. Come riportato da TVZap, il 22enne avrebbe firmato un contratto quasi "stellare". Per essere all'interno della casa del GFVip, Manuel prenderebbe 715€ al giorno. Per le dirette del programma invece, la cifra stabilita nel contratto sarebbe di 2.500 euro. Dunque, in una settimana Bortuzzo guadagnerebbe 5.000€. In caso di arrivo sul podio finale, la somma percepita dal nuotatore potrebbe variare dai 25.000€ ai 75.000.