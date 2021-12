Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', ambientata in un immaginario quartiere della Spagna anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle minacce velate dei Quesada a Marcos, sulla trappola ordita da Natalia per ledere Anabel, sui piani di vendetta di Santiago, sui dubbi di Genoveva sulla veridicità dell'amnesia di Felipe e sull'arrivo inaspettato dei Quesada alle nozze dei Bacigalupe.

Marcos minaccia Aurelio con una pistola

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Aurelio consegnerà a Marcos una lettera scritta dal padre, Don Salustiano Quesada, contenente alcune direttive che Bacigalupe farebbe meglio a seguire per evitare guai. Quest'ultimo non si farà intimidire dalle parole del giovane e lo caccerà malamente, minacciandolo con una pistola. Poco dopo, Soledad entrerà di nascosto nello studio del padrone e troverà l'arma da fuoco nascosta in un cassetto. Natalia continuerà a dimostrarsi affabile con la sua amica d'infanzia Anabel, mentre rifletterà su come sfruttare l'interesse di Miguel per quest'ultima. Susana continuerà ad infastidire Felicia, provocandola fino a quando Pasamar non reagirà fino a farla piangere.

Con l'aiuto di Cesareo, Santiago si nasconderà segretamente nell'appartamento dei Dominguez, rimasto vuoto dopo la partenza dei padroni di casa. Lì, il cubano origlierà i discorsi privati di Genoveva e Felipe, riflettendo su come poter vendicare la morte di Marcia.

Genoveva riceve un'altra lettera di minaccia

Jacinto sentirà diversi rumori e salirà a controllare casa Dominguez, senza sapere che, dietro la porta, Santiago lo starà aspettando con un coltello in mano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi, Cesareo rivelerà al cubano di non voler essere più suo complice anche se lui si dichiarerà pronto a fare giustizia per Marcia. Rosina consiglierà a Genoveva di essere la prima a raccontare la verità a Felipe, ma Casilda l'anticiperà chiedendo a bruciapelo all'avvocato se ricorda qualcosa di Marcia. I tentativi della donna, però, non avranno alcun successo.

Genoveva inizierà a temere che Felipe la stia ingannando riguardo la sua amnesia, soprattutto adesso che lei ha ricevuto un'altra lettera di minaccia anonima. L'avvocato si renderà conto delle inquietudini della moglie: le chiederà spiegazioni fino a farle confessare di aver ricevuto dei biglietti di minaccia. Nel corso della conversazione, Felipe farà un commento riguardante la morte di Ursula che insospettirà ancora di più Genoveva. I Quesada si presenteranno a sorpresa al matrimonio di Marcos e Felicia, rovinando la festa con il loro comportamento provocatorio e sgradevole.