Il Grande Fratello sta appassionando i telespettatori di Canale 5 e gli inquilini della casa stanno creando dinamiche interessanti. Purtroppo, però, sembrerebbe che i concorrenti della sesta edizione del GF Vip non stiano dedicando molto tempo alla pulizia della casa. Nella giornata di martedì 28 dicembre, Alessandro Rosica ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha parlato delle condizioni igieniche all'interno dell'appartamento di Cinecittà. Secondo l'esperto di gossip, alcuni vip, oltre a non prendersi cura della casa, non si prenderebbero cura nemmeno del proprio corpo.

Inoltre, a causa della sporcizia, la produzione ha punito gli inquilini della casa più spiata d'Italia, abbassando il budget di spesa settimanale.

GF Vip: nella casa ci sarebbe puzza nauseabonda

Rosica ha condiviso un post sui social in cui ha ironizzato sulla scarsa pulizia dell'appartamento dei vip. A tal proposito, l'esperto di pettegolezzi ha dichiarato: ''Grande Fratello Vip o Grande Porcile Vip?''. Alessandro ha descritto inoltre quanto avrebbe saputo riguardo alle condizioni igieniche all'interno della casa più spiata d'Italia, affermando: ''Si parla sempre di più delle condizioni igieniche impietose dentro la casa più famosa e spiata d’Italia. Si parla addirittura di escrementi sotto le lenzuola di qualche vippone''.

GF Vip: almeno sei coinquilini non curerebbero l'igiene personale

Oltre a questo, Rosica ha anche rivelato ulteriori dettagli su ciò che starebbe accadendo nel reality. In particolar modo, Alessandro ha detto: ''Puzza nauseabonda di piedi e zone intime di almeno sei coinquilini''. Inoltre, l'esperto di gossip ha rivelato che chi entra ed esce dal GF Vip, avrebbe confidato di avere sentito come delle fitte, a causa della mancanza di igiene all'interno dell'appartamento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In aggiunta a questo, sembrerebbe che anche il bagno non venga pulito, le lenzuola sarebbero macchiate e qualcuno avrebbe anche l'alito cattivo.

GF Vip: alcuni concorrenti sarebbero esasperati dalla sporcizia

In base a quanto rivelato da Rosica sul suo profilo social, però, non tutti i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip avrebbero problemi di igiene.

Infatti, nel post di Alessandro viene fatto riferimento a sei inquilini. I vipponi che, al contrario, si prenderebbero cura del proprio corpo e vorrebbero avere un appartamento con condizioni igieniche decorose, invece, si starebbero lamentando degli altri partecipanti. A tal proposito, Rosica ha affermato: ''Iniziano a ribellarsi giustamente, non ne possono più''. Inoltre, la produzione del GF Vip ha preso provvedimenti a causa delle mancate pulizie in casa e ha abbassato il budget settimanale di spesa. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini trovino il modo per cambiare la situazione e prendersi cura dell'appartamento di Cinecittà.