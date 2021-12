Il Grande Fratello Vip 6 prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5, dopo che è stato confermato il prolungamento ufficiale fino a marzo 2022. In vista delle nuove puntate che andranno in onda in prime time, potrebbero esserci delle clamorose novità in arrivo. A svelare dei retroscena su quello che potrebbe accadere nella casa di Cinecittà, ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso dell'ultima diretta di "Casa Chi", nella quale ha fatto sapere che potrebbero tornare in casa dei vecchi protagonisti delle passate edizioni.

Il retroscena sulla love boat del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Gabriele Parpiglia si è soffermato nel fornire dei retroscena su quella che è la "love boat" di questa sesta edizione del GF Vip, inaugurata quest'anno ma fino ad oggi decisamente poco utilizzata.

Il giornalista ha fatto sapere che, in un primo momento, la nave dell'amore di questa edizione era stata messa in cantiere per poter accogliere al suo interno non solo le coppie che si sarebbero formate in corso d'opera (così come è successo per Manuel e Lulù), ma anche le "vecchie coppie" e i protagonisti delle passate edizioni del GF Vip.

A tal proposito, Parpiglia ha fatto i nomi di alcuni ex gieffini che potrebbero approdare all'interno della love boat nel corso delle prossime settimane di programmazione del GF Vip.

Ecco chi potrebbe ritornare nella casa del GF Vip 6

Tra queste spiccano i nomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia dei "Prelemi" che ha tenuto banco lo scorso anno all'interno della casa di Cinecittà.

Inoltre, in questa nave dell'amore della sesta edizione del reality show Mediaset, potrebbero tornare anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, pure loro protagonisti di una appassionante storia d'amore che è nata proprio lo scorso anno all'interno delle mura domestiche del GF Vip.

Tra i nomi che sono stati svelati da Parpiglia spiccano anche quelli di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: sebbene il loro amore sia nato fuori dalla casa di Cinecittà, non si esclude che anche il vincitore della passata edizione del reality show Mediaset, possa tornare all'interno dell'abitazione di Cinecittà insieme al suo nuovo fidanzato.

Ipotesi nuovi concorrenti nella casa del GF Vip

In attesa di scoprire se queste coppie varcheranno per davvero la soglia della porta rossa del GF Vip, gli ultimi retroscena di queste ore ruotano anche intorno ai nomi dei nuovi possibili concorrenti in arrivo.

Tra questi spicca il nome di Delia Duran, compagna di Alex Belli, la quale potrebbe entrare a far parte del nuovo cast di inquilini della casa.