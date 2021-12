Alessandro Basciano è uno dei grandi protagonisti del GFVip: il 30enne è arrivato nella casa più spiata d'Italia solamente una settimana fa, ma è già finito al centro di numerose dinamiche. Il giorno seguente la 30^ puntata, in onda lunedì 27 dicembre su Canale 5, l'ex volto di Temptation Island ha spiegato di non riuscire a dormire bene a causa del cattivo odore presente nella sua stanza. A detta di Basciano, Soleil Sorge curerebbe poco tempo alla cura dell'igiene personale.

Lo sfogo del gieffino

Dopo essere arrivato al GFVip, Alessandro Basciano ha deciso di dormire nella stanza dove si trova un unico letto.

Da qualche giorno a questa parte, il 30enne lamenta di non riuscire a dormire bene. Il motivo? Come spiegato dal diretta interessato nella camera ci sarebbe un odore sgradevole. Dopo avere sospettato di Giacomo Urtis, Basciano ha puntato il dito contro Soleil: "Non si lava e le puzzano i piedi".

Insomma, Alessandro ha accusato la coinquilina di non dedicare abbastanza tempo alla cura dell'igiene personale. Le dichiarazioni del nuovo gieffino non sono passate inosservate al popolo del web. Secondo quanto riportato da alcuni utenti, Basciano avrebbe deciso di sminuire l'influencer italo-americana solamente perché respinto.

La situazione tra Soleil e Alessandro

In effetti, i sospetti del web potrebbero non essere del tutto infondati.

L'ex volto di Temptation Island nel video di presentazione aveva dichiarato di essere incuriosito da Soleil e Sophie. In occasione dei primi giorni di permanenza al GFVip, il diretto interessato si era quasi dichiarato alla 27enne: "Io non ho nessuno fuori, non gioco...".

Il 30enne aveva fatto capire a Soleil che, se lei avesse voluto intraprendere un'amicizia speciale, lui non avrebbe avuto problemi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quanto pare, però, Sorge non è sembrata intenzionata a "giocare". A quel punto Basciano ha concentrato le sue energie su Sophie. Quest'ultima ha deciso di interrompere la conoscenza con Gianmaria per avvicinarsi al nuovo coinquilino.

Basciano finisce in nomination

L'atteggiamento di Basciano sembra non convincere i "vipponi".

In occasione della 30^ puntata del GFVip, il 30enne è finito in nomination insieme a Eva Grimaldi, Federica Calemme e Barù.

Alessandro nelle nomination palesi ha ricevuto il voto da Federica e Gianmaria. Nelle nomination segrete, è stato votato da Jessica. In merito alla nomination ricevuta dall'imprenditore campano, Basciano si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Non porto rancore e non lo voto. Se lui mi vota vuol dire che porta rancore...".

Insomma, il 30enne si è detto convinto che dopo la chiacchierata amichevole avuta con Gianmaria, quest'ultimo lo abbia mandato al televoto a causa della vicinanza all'ex tronista di Uomini e Donne.