L'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore 6 riprenderà nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, con nuovi episodi inediti che si preannunciano densi di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis su Flavia che ritornerà in città e dovrà fare i conti con la notizia della relazione tra sua figlia e Marcello. Spazio anche alle vicende di Stefania, la quale continuerà a soffrire pensando alla sua mamma che non c'è più.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 gennaio: Ludovica ritrova sua mamma

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 7 gennaio 2022, rivelano che Ludovica si ritroverà a fare i conti con il ritorno in città di sua mamma, che proprio non si sarebbe aspettata.

La presenza di Flavia, infatti, costringerà la giovane Ludovica a dover cambiare la sua vita e a "liberarsi" provvisoriamente di Marcello, dato che sua mamma non è a conoscenza di questa relazione e potrebbe non prenderla bene.

Peccato, però, che sebbene Ludovica tenti in tutti i modi di tenere sua mamma all'oscuro di questa situazione, la verità dei fatti sarà diversa.

Al Circolo, infatti, Fiorenza non si farà problemi a mettere nei guai la giovane Brancia e confesserà tutta la verità a sua mamma in merito alla relazione in corso tra lei e il giovane Barbieri.

Stefania soffre per la morte di sua mamma

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno della zia Ernesta.

La donna avrà modo di parlare con la dolce Stefania, la quale ammetterà di essere felice per le imminenti nozze di suo papà Ezio, che ha scelto di sposarsi ufficialmente con Veronica.

Una notizia che la rende felice e serena, considerando anche il fatto che Veronica è una persona squisita che ha saputo far breccia nel cuore di Stefania.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al tempo stesso, però, la giovane Stefania non potrà fare a meno di pensare a sua mamma, che crede sia morta.

Il regalo di Irene per Salvatore: spoiler Il Paradiso 6 dal 3 al 7 gennaio 2022

Il fatto che non sia riuscita a vivere i momenti più belli e spensierati della sua vita con la donna che l'ha messa al mondo, la getta nello sconforto e Stefania non potrà fare a meno di soffrire per tutta questa situazione.

Inoltre, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che la piccola Irene deciderà di fare un regalo speciale a Salvatore.

La figlia di Anna, infatti, consegnerà nelle mani del giovane barista un disegno che lei stessa ha realizzato con le sue mani e che intende donargli come gesto d'affetto nei suoi confronti.

Intanto, la presenza di Flavia in città non passerà inosservata neppure per la contessa Adelaide: tra le due donne, infatti, torneranno a galla le incomprensioni del passato che le porteranno a stare di nuovo sul piede di guerra l'una contro l'altra.