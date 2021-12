Katia Ricciarelli, attualmente concorrente del GFVip, in queste ore è al centro delle polemiche per uno uno nuovo scivolone sull'orientamento sessuale di un suo coinquilino, il neoentrato Biagio D'Anelli.

In particolare la cantante ha detto: "Ma Biagio è normale o è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua". Immediate sono arrivate le polemiche sul web, che hanno accusato in alcuni casi Ricciarelli di omofobia.

L'episodio incriminato

Lunedì 29 novembre, sono entrati nella casa del GFVip dei nuovi concorrenti: Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D'Anelli.

Nel pomeriggio di mercoledì 1° dicembre, Katia Ricciarelli ha commesso una gaffe proprio sugli ultimi coinquilini del parterre maschile arrivati nella casa.

Mentre la cantante lirica si trovava in camera con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, si è domandata dove avrebbe dormito Biagio: "Speriamo che non ci entrino là nel letto insieme (Giacomo e Biagio), sennò perdiamo tutti gli uomini qua". Anziché cambiare argomento, Ricciarelli ha rincarato la dose su D'Anelli: "Ma Biagio è normale o è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua".

“In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta", ha risposto Manila Nazzaro. “Gay? Non lo so“, ha invece replicato Sorge.

Il video di presentazione del nuovo gieffino

Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno poi menzionato il video di presentazione di Biagio D'Anelli, mostrato al momento del suo ingresso nella casa del Reality Show di Mediaset.

L'opinionista dei talk di Barbara d'Urso - in tale occasione - ha parlato proprio delle sue "conquiste" sentimentali celebri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo aveva fatto sapere di avere avuto dei flirt reali con donne molto famose: in alcuni casi sono usciti sulle cronache di Gossip, mentre in altri sono rimaste segreti. Infine, con ironia Biagio D'Anelli aveva concluso la sua clip: "Ho già detto che amo le donne?"

La reazione del web

Ovviamente, lo scivolone di Katia Ricciarelli non è passato inosservato al popolo del web.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso un commento negativo sulle parole della cantante lirica, ritenendole omofobe. Un utente in particolare ha chiesto al conduttore del reality show, Alfonso Signorini, di fare un bel "discorsetto" a Katia, come già accaduto con Lulù Selassié.

Tra i vari commenti, in molti hanno sostenuto che la parola "normale" in particolare sarebbe orrenda e particolarmente inopportuna in questo contesto. Mentre qualche altro commento è stato più indulgente verso la cantante.