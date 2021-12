Si avvia alla conclusione la serie Tv Un Professore con Alessandro Gassmann e Caudia Pandolfi, in onda nella prima serata del giovedì su Rai 1. Una serie che ha ottenuto ottimi successi di ascolto e che è piaciuta moltissimo al pubblico, che chiede una seconda serie. Damiano Gavino, giovane attore di 20 anni, interpreta Manuel, il bullo della scuola nella quale insegna Dante e si racconta in una intervista nella quale parla del suo passato e dei progetti futuri.

Un Professore: parla Damiano Gavino, il volto di Manuel

La Serie TV in onda su Rai 1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi sta per giungere al gran finale.

Un finale nel quale Dante dovrà fare i conti con il suo passato e con quel dramma che lo ha segnato a vita. Uno dei personaggi principali è Manuel, che ha il volto del giovane attore Damiano Gavino. In un'intervista a DiPiù Tv, il ventenne ha raccontato di come si è avvicinato a questa professione e di quanto il suo personaggio sia diverso da lui.

Manuel è il problematico figlio della barista Anita in Un Professore. Combinaguai e ribelle, Manuel non smette di dare problemi alla madre. In realtà, Damiano Gavino era in lizza per interpretare il suo esatto opposto, ovvero Simone. Dopo i provini, però, è stato scelto per la parte del bullo Manuel. Questo ruolo ha riportato a galla dei ricordi non proprio piacevoli di Damiano, che racconta: ''Alle medie ero il classico bravo ragazzo, spesso in controtendenza con il modo di essere dei miei compagni.

Sono stato bullizzato per questo e ammetto che mi sentivo a disagio''.

Spesso, dopo le difficili giornate a scuola, Damiano si rifugiava nel silenzio, demoralizzato e abbattuto: ''Riuscivo a sfogarmi solo con mia sorella'', aggiunge.

Damiano Gavino: 'Ho imparato a perdonare'

Il periodo nel quale l'attore è stato preso di mira dai compagni è durato poco, alla fine delle medie tutto è finito: ''Ho capito quanto sia importante perdonare gli altri, non badando alle provocazioni''.

Ad oggi, alcuni dei compagni che lo bullizzavano lo stimano e fanno il tifo per la sua carriera da attore.

Gavino ha anche raccontato dello splendido rapporto con Claudia Pandolfi, che lo ha aiutato a interpretare così bene il ruolo di Manuel: ''Mi ha consigliato di far emergere tutte le mie emozioni, è stata più di una maestra''.

Un Professore 2: cresce l'attesa per la seconda stagione della serie Tv

Pare che sia già in cantiere la seconda stagione della fortunata serie televisiva Rai Un Professore e, a tal proposito, Damiano confessa: ''Spero in una seconda edizione e nel frattempo vado avanti con i provini''. Intanto, si attende il gran finale nel quale Dante sarà faccia a faccia con il suo passato e con i suoi sentimenti nei confronti di Anita.