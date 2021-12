Soleil Sorge è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro delle polemiche, per via di una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato nella casa più spiata d'Italia. Le parole inglesi dell'influencer hanno fatto indignare alcuni utenti del web, al punto che, sui social, alcune persone hanno chiesto l'espulsione della concorrente del GF Vip dal reality.

GF Vip: Soleil Sorge potrebbe avere bestemmiato in inglese

Nella serata di venerdì 10 dicembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Durante un momento di relax, Soleil si è lasciata andare ad un'esclamazione inglese che, se tradotta, potrebbe essere una bestemmia. Nelle precedenti edizioni, alcuni concorrenti del GF Vip sono stati squalificati per avere bestemmiato. Fra i tanti concorrenti eliminati in passato per parole non consone, pronunciate in una trasmissione televisiva, ci sono stati, ad esempio, Denis Dosio e Stefano Bettarini. Nella sesta edizione del reality di Canale 5, il Grande Fratello Vip, però, sembrerebbe essere più indulgente con gli inquilini della casa più spiata d'Italia. Infatti, nell'ultima edizione della trasmissione, la produzione non starebbe punendo alcune frasi e comportamenti che in passato sono costate ai concorrenti la squalifica.

GF Vip: il video con le parole incriminate di Soleil Sorge

Sorge è nata a Los Angeles e parla inglese perfettamente. Durante le ultime ore, la concorrente della sesta edizione del GF Vip si è lasciata andare ad una esclamazione che, se tradotta in italiano, potrebbe essere una bestemmia. Il video incriminato dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato condiviso sui social.

A tal proposito, alcuni utenti hanno chiesto l'espulsione di Soleil dal reality condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip: i commenti sui social sulle parole di Soleil Sorge

Visto anche il periodo vicino alle feste, su Twitter, una persona ha commentato il video con le parole di Sorge.

E ha scritto sui social: ''E per rimanere in tema natalizio ecco una bestemmia di Soleil.''. Un'altra persona, invece, si è chiesta come il Grande Fratello avrebbe potuto giustificare le parole pronunciate dall'influencer. In particolar modo, un utente sul web si è rivolto ad Alfonso Signorini, affermando: ''Dopo questa bestemmia di Soleil voglio vedere come ne esce fuori e che modo di dire è''. Non resta pertanto che attendere le prossime ore, per scoprire se le parole pronunciate dalla gieffina verranno punite o se quanto accaduto passerà inosservato.