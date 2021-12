Le prossime puntate di Una vita saranno ricche di novità. A tal proposito, nella soap opera di Canale 5, prossimamente ci saranno nuovi sviluppi riguardo le vicende legate a Felipe, Genoveva e l'omicidio di Marcia. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna, infatti, rivelano che la coppia vorrà raggiungere Toledo per la luna di miele, ma verranno seguiti da uomini incappucciati che li rapiranno. Non mancheranno i colpi di scena, perché si scoprirà che, in realtà, Felipe ha ordito un piano con la complicità di Santiago, per fare confessare a Genoveva l'omicidio di Marcia che, a quel punto, finirà in carcere.

Una Vita, anticipazioni Spagna: Genoveva e Felipe vengono rapiti

Nei prossimi episodi di Una Vita, Felipe e sua moglie decideranno di andare a trascorrere la loro seconda luna di miele a Toledo. Prima di arrivare a destinazione, però, la coppia non si accorgerà che, durante il tragitto, verranno seguiti da due uomini incappucciati che li rapiranno. Genoveva e suo marito verranno rinchiusi e l'uomo prometterà a sua moglie che riuscirà a farla uscire viva. In seguito, la coppia riuscirà a scoprire chi ha organizzato il sequestro e capiranno che è stato Santiago a volerli prendere in ostaggio.

Una Vita, trame prossime puntate: Santiago confessa a Felipe e Genoveva perché li ha rapiti

A quel punto, Santiago si rivolgerà ai due sequestrati e spiegherà le motivazioni del suo gesto.

In particolar modo, l'uomo dirà che la coppia si trova in quella situazione perché il suo intento è quello di fargli confessare l'omicidio di Marcia. Felipe sarà terrorizzato e il rapitore gli dirà che sua moglie è indagata per omicidio e verrà torturato. Nel frattempo, Genoveva sentirà le urla strazianti di suo marito e non potrà fare nulla per aiutarlo.

Non avendo altre soluzioni per salvare il consorte, la donna confesserà di avere ucciso Marcia.

Una vita, anticipazioni puntate Spagna: Genoveva incastrata da Felipe e Santiago

I colpi di scena a Una Vita non mancheranno perché, nelle prossime puntate, si scoprirà che Felipe ha inscenato il suo rapimento e quello della moglie, in accordo con Santiago.

Infatti, l'uomo ha finto in precedenza un'amnesia e si è alleato con Santiago ed il commissario, per fare confessare a Genoveva l'omicidio di Marcia. La donna verrà incarcerata e scoprendo il tranello che le ha fatto suo marito, mediterà vendetta nei suoi confronti. Nel frattempo, in paese inizieranno a circolare i pettegolezzi e le voci sul crimine commesso da Genoveva. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Una Vita, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della soap opera di Canale 5.