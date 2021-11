Alex Belli continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'attore è al centro delle polemiche per la sua chiacchieratissima relazione con la moglie Delia Duran ma anche per il suo avvicinamento sospetto con Soleil Sorge. Tra i due si è instaurato un rapporto di "profonda amicizia", che ha fatto perdere le staffe alla moglie dell'attore, protagonista di due accesissimi confronti proprio con l'ex volto di Uomini e donne. Questa notte, Alex si è sfogato proprio con Soleil, lasciandosi andare a delle pesanti affermazioni.

I dubbi di Soleil Sorge su Alex Belli e Delia dopo gli scontri al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Soleil Sorge e Alex Belli si sono ritrovati a parlare di questa intricata situazione che si è venuta a creare nella casa del GF Vip 6, complici i confronti infuocati che ci sono con Delia Duran e che sono sempre presenti nelle puntate serali in onda su Canale 5.

A tal proposito, Soleil ha ribadito che dopo aver visto le scenate di Delia ha avuto dei dubbi sul conto della donna ma anche dello stesso Alex. Il motivo? In un primo momento Belli le ha detto che, conoscendo molto bene Delia, sapeva con esattezza che non si sarebbe adirata per il rapporto di amicizia che stava nascendo tra di loro nella casa del GF Vip.

Il duro sfogo di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6

Eppure, le cose non sono andate proprio in questo verso, dato che Delia è stata la prima a perdere le staffe e a sbottare nei confronti di suo marito e poi della stessa Soleil, alla quale ha detto che dovrebbe vergognarsi per questo avvicinamento sospetto a suo marito.

Insomma Soleil non ha nascosto di aver pensato che Alex e Delia possano essersi messi d'accordo circa la strategia e la tattica da attuare per stare al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip e tenere alta l'attenzione su di loro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex, dopo aver ascoltato il pensiero di Soleil Sorge, si è lasciato andare a un durissimo sfogo e questa volta è stato molto critico in primis con se stesso.

'Sono un attore di m...' sbotta Alex Belli sfogandosi con Soleil Sorge

"Ma alla fine che c...sono? Sono un attore di m... che interpreta soap fatte male", ha sbottato Alex Belli in piena notte durante questo momento di sfogo amaro con Sorge che lo ascoltava in silenzio.

Immediata la reazione dei tantissimi fan social che seguono e commentano il GF Vip 6, molti dei quali hanno sottolineato che, in questo modo, Alex Belli avrebbe "preso coscienza" delle sue vere capacità attoriali.

Ironia a parte, nel corso della prossima puntata serale del reality show in onda il 19 novembre non si esclude che possa esserci un nuovo ritorno di Delia Duran, questa volta pronta ad avere un incontro "faccia a faccia" con suo marito Alex.