Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Messa da parte la love story con Alex Belli, in queste ultime ore c'è stato un avvicinamento "sospetto" col giovane Alessandro Basciano, l'ex tentatore di Temptation Island che in queste settimane ha saputo far breccia nel cuore di diverse concorrenti. In queste ultime ore, Soleil e Alessandro si sono ritrovati a parlare insieme di quello che è accaduto nelle scorse settimane con Alex Belli e il ragazzo non si è fatto problemi a "smascherare" la versione dei fatti raccontata da Soleil, mettendola apertamente in difficoltà.

Alessandro Basciano si 'dichiara' a Soleil Sorge al GF Vip ma lei frena

Nel dettaglio, Alessandro e Soleil si sono ritrovati a parlare di questo percorso che stanno vivendo all'interno della casa del GF Vip e ad un certo punto il giovane Basciano ha ammesso il suo interesse nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

"Mi piaci e mi prendi", ha ammesso Alessandro, confermando di essere attratto mentalmente dalla Sorge, in quanto ritiene che si tratta di una persona in grado di tenergli testa.

Insomma, una sorta di "dichiarazione d'amore" da parte del giovane Basciano nei confronti della bella Soleil, la quale però ha subito frenato il suo entusiasmo, ammettendo di essere "fuori dai giochi".

Soleil viene smascherata da Alessandro sulla love story con Alex Belli

Il motivo? Soleil ha ribadito di essere felicemente innamorata di una persona che la sta aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e col quale intende costruire un qualcosa di serio e duraturo insieme.

Immediata la reazione di Alessandro che, di fronte a questa presa di posizione di Soleil, non si è fatto problemi a sbottare e a smascherarla, tirando in ballo tutto quello che c'è stato fino alla scorsa settimana con Alex Belli.

"Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro", ha sbottato il giovane Basciano, il quale ha aggiunto che se avesse visto la sua ragazza baciarsi in quel modo con un altro ragazzo, non ci avrebbe pensato su due volte a lasciarla.

'Ma smettila', sbotta Alessandro contro Soleil

"Baciavi Alex Belli per gioco? Ma smettila che era tutto vero", ha sentenziato ancora Alessandro che non ha creduto minimamente alla versione dei fatti di Soleil, la quale ha provato a "sminuire" quello che c'è stato nelle scorse settimane con l'attore romano.

Cosa succederà a questo punto? Dopo che Alessandro ha 'smascherato' la giovane Soleil, riuscirà a conquistarla e a farla capitolare nella casa del GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.