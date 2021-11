Tra Alex Belli e Soleil Sorge cresce l'affinità e la complicità all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. I due continuano ad essere al centro dell'attenzione e il loro rapporto sembra intensificarsi sempre più. In queste ultime ore, i due protagonisti della sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, si sono lasciati andare anche ad una confessione piccanti, svelando di essersi sognati in intimità.

Alex e Soleil sempre più vicini e complici al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il rapporto tra Alex e Soleil continua ad essere uno dei più discussi di questo Grande Fratello Vip.

La complicità tra i due è ormai evidente a tutti gli spettatori che seguono e commentano il reality show di Canale 5.

Eppure, entrambi continuano a ribadire che tra loro vi è soltanto un semplice rapporto di amicizia, nonostante qualche giorno fa si siano lasciati andare ad un bagno in piscina a tratti decisamente piccante.

Come se non bastasse, poi, in queste ultime ore Alex e Soleil si sono anche lasciati andare a delle confessioni notturne inaspettate.

I due, infatti, hanno ammesso di essersi sognati a vicenda all'interno della casa del Grande Fratello Vip ma di non aver fatto dei sogni "puri", dato che si trattava di veri e propri sogni erotici.

La confessione di Alex e Soleil: il sogno piccante al GF Vip

Insomma Alex e Soleil hanno confessato di essersi sognati in intimità, confermando di fatto che quella che c'è tra di loro non è soltanto una semplice "chimica artistica" così come hanno voluto far credere nel corso di queste settimane e che potrebbe esserci una vera e propria attrazione fisica tra i due protagonisti del reality show Mediaset.

Una confessione notturna "a luci rosse" che non è passata inosservata tra i numerosi fan social che seguono e commentano le vicende dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip, molti dei quali si dicono convinti del fatto che al più presto potrebbe esplodere la passione tra i due concorrenti.

In attesa di scoprire quello che succederà nel corso delle prossime ore tra Alex e Soleil, resta da capire anche quale sarà la reazione di Delia Duran, dopo questa confessione piccante.

Possibile un nuovo confronto tra Alex, Soleil e Delia al GF Vip

La moglie di Alex Belli, infatti, non è mai stata tenera nei confronti di Soleil Sorge e durante gli accesi confronti che ci sono stati tra di loro al GF Vip, ha sempre bacchettato l'ex protagonista di Uomini e donne.

Come reagirà dopo questa confessione dei sogni intimi fatta sia da Soleil che da suo marito Alex? Non si esclude che, nelle prossime puntate, possa esserci un nuovo confronto diretto tra Delia, suo marito e la Sorge.