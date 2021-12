Scoppiano le prime tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Valeria Marini e Sophie Codegoni. La showgirl, che è una delle ultime arrivate di questa sesta edizione del reality show, ha perso le staffe nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne perché l'ha lasciata sola nel lavare i piatti e poi l'ha attaccata anche per il modo in cui si è dedicata alla pulizia degli stessi.

Scoppia la lite tra Sophie Codegoni e Valeria Marini sui piatti da lavare

Nel dettaglio, dopo una serata particolare che i concorrenti hanno trascorso tutti insieme all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, è arrivato il momento dei piatti da lavare.

Spettava a Valeria e Sophie lavarli ma, a quanto pare, la showgirl si è ritrovata da sola a lavare una grande quantità di piatti, dato che Sophie sarebbe arrivata in ritardo.

Come se non bastasse, Valeria ha anche criticato Sophie per il modo in cui ha lavato i piatti che erano rimasti e tra le due è nata la lite.

Valeria Marini, senza troppi mezzi termini, ha puntato il dito contro l'ex tronista di Uomini e donne per averla lasciata da sola nella pulizia della cucina post cena.

Sophie si difende dopo le critiche di Valeria sui piatti da lavare al GF Vip

Sophie, però, ha sbottato ed ha ammesso di aver fatto ritardo perché quella dell'8 dicembre è stata una serata speciale, dato che hanno trascorso del tempo tutti insieme, prima che alcuni dei concorrenti di questa sesta edizione, annuncino il loro abbandono a causa del prolungamento.

"Puoi capire che è un giorno particolare perché tra due giorni i miei amici se ne vanno via e io volevo stare con loro invece di lavare i piatti", ha ammesso Sophie mentre cercava di spiegare le sue motivazioni alla showgirl che, tuttavia, andava avanti per la sua strada.

"Io non mi trovo bene. Mi è bastato lavare i piatti con te e mai più", ha sbottato ancora Valeria Marini che ha anche accusato Sophie di non aver lavato bene i piatti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Una cosa schifosa', sbotta Valeria Marini attaccando Sophie al GF Vip

"Era tutto unto, una cosa schifosa, c'era puzza di pesce", ha proseguito ancora Valeria Marini puntando il dito contro Sophie, la quale provava ancora a difendersi dicendo che non aveva "creato" lei la puzza di pesce sui piatti e più in generale in cucina.

Insomma, a distanza di una settimana dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, Valeria Marini comincia ad essere al centro dell'attenzione e a creare dinamiche. Cosa succederà a questo punto? Ci sarà un confronto tra la showgirl e Sophie dopo la lite sui piatti da lavare? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale in programma venerdì 10 dicembre su Canale 5.