Tra i nuovi protagonisti di questo Grande Fratello Vip vi è il giovane Alessandro Basciano, entrato a far parte del cast di questa sesta edizione durante le ultime puntate del reality show in onda su Canale 5.

Dopo il suo trascorso come corteggiatore di Uomini e donne e poi come tentatore di Temptation Island, Alessandro ha messo piede nella casa di Cinecittà e la sua presenza non è passata affatto inosservata. Alessandro ha fatto "strage di cuori" conquistando Soleil, Sophie e anche Jessica. Intanto, però, il giovane Alessandro è già papà del suo amato Nicolò, frutto di una sua relazione precedente finita male.

Alessandro Basciano al centro delle dinamiche del GF Vip 6

Nel dettaglio, la presenza di Alessandro Basciano all'interno della casa del GF Vip non è passata inosservata e fin dal primo momento il ragazzo si è fatto notare per il suo fisico statuario che ha fatto breccia nel cuore di diverse concorrenti di questa edizione.

Lo stesso Alessandro ha ammesso che Soleil Sorge è una di quelle ragazze che non gli è per niente indifferente e che riuscirebbe a prenderlo soprattutto dal punto di vista mentale.

Tuttavia, colei che lo ha subito colpito dal punto di vista fisico, è stata Sophie Codegoni, con la quale in queste ultime ore c'è stato anche un avvicinamento "sospetto" che sembra promettere bene in vista delle prossime giornate in casa.

Alessandro Basciano è già padre di un bambino

Occhi puntati anche su Jessica Selassié, la quale non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Alessandro anche se sembra essere la "meno favorita" del ragazzo.

Intanto, però, prima di approdare nella casa del Grande Fratello Vip 6, Alessandro ha avuto un trascorso come corteggiatore a Uomini e donne e anche come tentatore nel reality show Temptation Island, entrambi in onda con successo su Canale 5.

Di lui si sa anche che è padre di un bambino: si chiama Nicolò ed è una "piccola star" sui social, dato che molto spesso è partecipe delle foto che suo padre pubblica sul suo profilo Instagram.

Il figlio di Alessandro è la sua 'copia': le foto del concorrente del GF Vip con Nicolò

Il piccolo Nicolò ha sei anni ed è il frutto della relazione tra Alessandro e la sua ex fidanzata Clementina de Riu.

La love story tra i due non è andato nel verso giusto, al punto che scelsero di dirsi addio definitivamente anche se sono rimasti in buonissimi rapporti per il bene del loro bambino.

In vista dell'avvicinarsi del periodo natalizio, non si esclude che il figlio di Alessandro possa essere il protagonista di una delle sorprese natalizie che il concorrente potrebbe ricevere nel corso delle prossime giornate all'interno della casa del Grande Fratello Vip.