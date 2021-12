Tina Cipollari ritrova il sorriso con un nuovo amore. L'opinionista di Uomini e donne, reduce dalla fine della sua storia d'amore con il ristoratore Vincenzo, ha svelato di aver ritrovato la felicità di una volta grazie a un nuovo uomo che ha saputo conquistarla.

Un nuovo inizio per la "star" della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che, pure in questa occasione, non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della sua nemica giurata Gemma Galgani.

L'annuncio di Tina: la star di Uomini e donne ha un nuovo fidanzato

Nel dettaglio, a inizio stagione Tina aveva confermato la fine della sua relazione con Vincenzo, la persona con la quale aveva ritrovato la felicità dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, padre dei suoi tre figli.

Una relazione che aveva fatto tornare a far battere il cuore a Tina, al punto che si era vociferato anche di un possibile trasferimento della donna a Firenze (città in cui viveva il suo ormai ex compagno Vincenzo) e un possibile addio alla trasmissione di Canale 5.

Alla fine, però, le cose non sono andate nel verso giusto e l'opinionista di Uomini e donne si è ritrovata single e alla ricerca di un nuovo amore.

Alfredo è il nuovo fidanzato di Tina

Ebbene, le novità per Tina non sono tardate ad arrivare, dato che proprio in questi giorni di festa natalizia, l'opinionista ha scelto di uscire allo scoperto e di confermare la sua nuova relazione.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, ha rivelato sulle pagine del settimanale "Vero" di aver trovato un nuovo compagno di vita e di essere al "settimo cielo", tanto da lanciare una frecciatina alla sua rivale Gemma Galgani.

Il nome del nuovo fidanzato di Tina è Alfredo, lo stesso che già qualche settimana fa venne citato in una delle puntate del programma di Canale 5: quando Cipollari si assentò per qualche minuto dalla registrazione al suo rientro disse di aver ricevuto una telefonata proprio da Alfredo.

La frecciatina di Tina a Gemma Galgani, la sua nemica a U&D

"Alla faccia di Gemma, sotto l'albero io ho trovato un vero amore", attribuisce a Tina la rivista di gossip Vero, che le ha dedicato la copertina del nuovo numero.

L'opinionista della trasmissione pomeridiana di grande successo Mediaset appare felice e raggiante in un abito rosso che esalta le sue curve, mentre brinda con un calice di spumante.

Insomma Alfredo sembra aver conquistato per davvero il cuore di Tina che non ha risparmiato una stoccata alla sua nemica. La dama torinese Gemma, al contrario della Cipollari, continua imperterrita la ricerca del suo principe azzurro che per ora non è ancora arrivato.