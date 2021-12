Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e novità. Le anticipazioni della soap opera prevedono che, al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, la quale si ritroverà in un vero e proprio mare di guai, al punto da essere costretta a scappare via. Per Vittorio Conti, infatti, arriverà il momento di ritrovare il sorriso dopo un periodo buio dal punto di vista sentimentale.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, nuove trame 2022: Adelaide nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, nel corso di questo 2022, ci sarà spazio per le novità legate alla contessa Adelaide.

La donna si ritroverà a dover fare i conti con le nuove indagini legate alla morte di suo marito Achille Ravasi, il cui decesso è ancora avvolto nel mistero e nel giallo assoluto.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui la donna si ritroverà a fare i conti con l'Interpol: Adelaide verrà ricercata e la situazione per lei non sarà affatto positiva.

Gli spoiler di queste nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide si ritroverà costretta a scappare e quindi a fuggire via da Milano.

La contessa Adelaide costretta a scappare via: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

A svelarlo è stata proprio Vanessa Gravina in una recente intervista concessa al settimanale "Nuovo Tv", dove ha svelato anche in tutta questa nuova situazione, sarà curioso vedere e scoprire anche come si comporterà Umberto Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, durante l'assenza della contessa, spetterà proprio ad Umberto doversi relazionare con i giudici e tenere in mano le redini delle indagini legate al caso Ravasi, che rischia di mettere nei guai la contessa.

Come si evolverà a questo punto la situazione? La contessa Adelaide riuscirà a tirarsi fuori dai guai oppure questa volta sarà costretta ad alzare "bandiera bianca"?

Nuovo amore in arrivo per Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

In attesa di scoprire l'evolversi di questa intricata vicenda che vede protagonista la contessa, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche di Vittorio Conti.

Per il proprietario del grande magazzino, infatti, arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà anche dimostrando di essere pronto a voltare pagina in amore.

Per lui, infatti, arriverà una nuova donna che sarà in grado di farlo capitolare e di fargli vivere emozioni e sensazioni che non sentiva ormai da tempo.

E poi ancora nel corso di questa sesta stagione della soap opera ci sarà l'evolversi delle situazioni legate alle nuove coppie che si sono formate in questi mesi.

Occhi puntati, ad esempio, su Salvatore e Anna Imbriani: i due riusciranno a viversi la loro relazione alla luce del giorno e senza temere ostacoli vari? Lo scopriremo a partire dalla nuove puntate de Il Paradiso 6 in onda dal 3 gennaio in poi nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.