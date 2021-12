Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che per il 2022 sono in arrivo delle nuove puntate della soap opera che si preannunciano dense di colpi di scena e di sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover affrontare una situazione decisamente difficile, al punto da essere costretta a scappare via dalla sua amata città. Intanto per Vittorio Conti arriverà il momento di voltare pagina e di tornare a sorridere all'amore.

Adelaide si ritrova nei guai sul caso Ravasi: anticipazioni Il Paradiso 6 trame 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per questo 2022 in prima visione assoluta, rivelano che le indagini legate alla morte di Achille Ravasi continueranno ad essere al centro delle trame delle nuove puntate della soap opera.

Come ha svelato l'attrice Vanessa Gravina in una recente intervista, la sua Adelaide si ritroverà in una posizione molto difficile e delicata, al punto che dovrà fare i conti con le indagini da parte dell'Interpol.

La contessa del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, si ritroverà ad essere ricercata e per questo motivo sarà costretta a scappare via e quindi a fuggire per sempre dalla sua amata città.

La contessa Adelaide costretta a scappare via

Una situazione che porterà la contessa a lasciare tutto nelle mani del suo fidato cognato-amante Umberto Guarnieri, il quale si ritroverà a dover gestire questa intricata situazione dopo la fuga volontaria ma dovuta di Adelaide.

Come si evolverà la situazione? La contessa riuscirà a riprendere in mano le redini della situazione a fare ritorno in città "sana e salva" dopo questa improvvisa fuga che la vedrà protagonista nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione per la contessa, le anticipazioni delle future puntate de Il Paradiso 6 previste per il 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti.

Vittorio Conti ritrova l'amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022

Il proprietario del celebre grande magazzino si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita dopo aver fatto i conti con l'addio definitivo da parte di sua moglie Marta Guarnieri.

Ecco allora che Vittorio, dopo essersi dedicato anima e corpo solo al lavoro, deciderà di guardarsi intorno e per lui arriverà anche il momento di un nuovo amore.

Come svelato dall'attore Alessandro Tersigni, ci sarà una donna che tornerà a fargli battere il cuore nel corso di questa seguitissima sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che andrà avanti su Rai 1 fino al prossimo maggio 2022.

Intanto, però, gli sceneggiatori dovranno già pensare agli intrighi, le trame e le passioni che andranno a comporre la settima stagione della soap, dato che la Rai ha già confermato le nuove puntate per la stagione televisiva 2022/2023 in partenza a settembre.