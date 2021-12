Si stanno scaldando i motori per il Festival di Sanremo 2022, la celebre kermesse dedicata alla musica italiana. Anche quest'anno alla conduzione ci sarà Amadeus. Ad affiancarlo lo showman Fiorello e l'ex conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi. Nelle scorse ore, il settimanale Chi ha lanciato una inaspettata indiscrezione anticipando in anteprima il nome della terza persona che potrebbe salire sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus in veste di conduttore.

Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti sul palco dell'Ariston in veste di conduttore

Nelle scorse ore il settimanale di gossip e cronaca rosa Chi diretto da Alfonso Signorini ha anticipato che Tommaso Paradiso, ex leader della band The Giornalisti, potrebbe salire sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus. Sul settimanale si legge: "Colpo ad effetto di Amadeus per il prossimo festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: l'ex leader dei The Giornalisti Tommaso Paradiso". Insieme a lui, Fiorello e Alessia Marcuzzi. Sembra dunque stia prendendo forma la prossima edizione del festival di Sanremo disegnata per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Tra le novità da lui introdotte, tra i big ci saranno non due giovani in gara, bensì tre.

Una novità assoluta rispetto agli scorsi anni.

Amadeus e le novità sul Festival di Sanremo 2022 tra graditi ritorni e novità assolute

Nelle scorse ore il conduttore del Festival di Sanremo Amadeus ha annunciato la sua decisione di portare al festival di Sanremo non due giovani, ma tre. Queste le sue parole: "Ho intenzione di portare tra i big l'intero podio, due giovani erano troppo pochi.

A giocarsi questa occasione saranno: Martina Beltrami, Matteo Romano, Oli, Samia, Bais, Destro, Esseho, Littame, Vittoria Sarti, Yuman, Tananai e Senza Cri. Chi si aggiudicherà la possibilità di salire sull'ambito palco del teatro Ariston? Occorre aspettare Sanremo Giovani in onda questa sera su Rai 1.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della serata, Amadeus ha anche risposto ad alcune domande su Fiorello.

A tal proposito ha dichiarato: "Fiorello è stato fondamentale negli ultimi due anni del Festival: oltre ad essere un amico fraterno è un grande showman. Mi auguro che ci sia anche quest'anno". Amadeus ha poi detto di avere un accordo: "Non si parla mai del Festival se non 20 giorni prima". Queste dunque alcune anticipazioni della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire le altre esclusive novità. Tra queste, il ritorno in gara sul palco dell'Ariston del cantautore di Monghidoro Gianni Morandi.