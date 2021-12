Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano le soprese per i concorrenti e la notte del 14 dicembre è stata molto speciale per Manuel e Lulù che hanno potuto trascorrere delle ore in solitudine nella Love Boat. La coppia sembra ormai lontana dai momenti di crisi di settimane fa e si è goduta la serata tra baci e coccole, ma non sono mancati gli imprevisti: un insetto, infatti, ha spaventato Lulù ma si trattava soltanto di una mosca e la passione è tornata ad essere la padrona assoluta.

La romantica serata di Manuel e Lulù in Love Boat

Il soggiorno al Grande Fratello Vip nella Love Boat per Manuel e Lulù è iniziato all'insegna del romanticismo, con l'ex nuotatore che intonava al pianoforte una delle sue canzoni preferite e la principessa che preparava il letto per la notte.

Per la serata speciale, Lucrezia ha voluto indossare un abitino nero che non è passato indifferente agli occhi di Manuel che ha esclamato: "Ho capito che farà caldo". I due si sono scambiati coccole e piccole attenzioni e hanno iniziato la loro magica notte con un brindisi, augurandosi di realizzare insieme i propri sogni. Manuel sembra aver superato nel migliore dei modi le incertezze che in passato lo avevano allontanato dalla ragazza e lo ha dimostrato dichiarando apertamente i suoi sentimenti per lei.

Una mosca ha terrorizzato Lulù al Grande Fratello Vip

Durante la serata in Love Boat, Manuel ha ancora una volta detto "Ti amo" a Lulù, scrivendoglielo anche su un bigliettino e la ragazza non ha potuto fare altro che ricambiare con un bacio.

La magia della serata, tuttavia, è stata interrotta dalla presenza di un insetto che ha terrorizzato la principessa. "Ho la fobia e il terrore" ha detto Lulù a Manuel, invitandolo ad ucciderlo con la ruota della carrozzina. In un primo momento la principessa Selassié ha pensato che fosse un ragno, ma poco dopo si è accorta che si trattava di una mosca.

L'ex nuotatore si è rifiutato di togliere la vita all'insetto, convincendo la ragazza a lasciarlo dov'era. "Cammina ancora" ha detto Lulù e Manuel le ha risposto "Beata lei". I due fidanzati hanno concluso tutto con un bacio e delle coccole sotto le coperte, dimenticandosi della piccola presenza che aveva turbato la serata di Lulù.

La coppia ha vissuto momenti ricchi di coccole e romanticismo

L'intesa tra Manuel e Lulù è ormai sotto gli occhi di tutti e mentre un tempo era sempre lei a cercare il ragazzo, adesso accade spesso il contrario. Molte volte è Manuel a chiedere attenzioni a Lulù e le coccole che si scambiano ogni giorno hanno tolto tutti i dubbi e le paure che qualche settimana fa sembravano aver diviso la coppia per sempre. Entrambi i ragazzi adesso sono felici e vivono serenamente la loro storia e la loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.