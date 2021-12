Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste per il 2022 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le trame della soap opera rivelano che si tornerà a parlare delle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un periodo decisamente non facile. Per Adelaide, le indagini sulla morte di suo marito Achille Ravasi, si riveleranno una vera e propria "spina nel fianco", al punto da essere costretta ad uscire di scena per un po' di tempo.

Adelaide esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 6 nel 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che nel corso delle prossime puntate previste per il 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, ci sarà spazio per le nuove vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà in una difficile e delicata posizione.

Il motivo? Le indagini sulla morte di Ravasi, fortemente volute e portate avanti dalla figlia dell'uomo, Flora Ravasi, finiranno per mettere nei guai la contessa.

Di conseguenza, la donna si ritroverà costretta a scappare via e a far perdere le sue tracce per un po' di tempo, lasciando così un "vuoto" nelle trame della soap opera di Rai 1.

Ecco perché Adelaide esce di scena dal cast de Il Paradiso 6

A svelare questo retroscena su quello che accadrà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 è stata proprio l'attrice Vanessa Gravina in una recente intervista.

L'attrice ha confermato l'uscita di scena della perfida e astuta contessa Adelaide delle nuove puntate della soap previste per la primavera 2022.

Il suo addio alla soap dovrebbe durare all'incirca un mese, dopodiché la contessa dovrebbe ritornare per quelle che saranno le ultime puntate di questa sesta fortunatissima stagione de Il Paradiso delle signore, che chiuderà i battenti entro maggio.

Insomma l'addio della contessa non passerà inosservato e c'è da scommettere che lascerà spazio a nuovi intrighi, misteri e colpi di scena che saranno tutti da scoprire per gli oltre due milioni di fedelissimi spettatori che ormai seguono con grande interesse e partecipazione le vicende dei protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.

La verità di Vanessa Gravina sull'addio momentaneo al set de Il Paradiso 6 nel 2022

Ma per quale motivo Adelaide, alias Vanessa Gravina, uscirà di scena dal cast de Il Paradiso 6 durante la prossima primavera?

Anche in questo caso è stata l'attrice stessa a fare un po' di chiarezza, svelando che in quel periodo si dedicherà ad una tournée teatrale che la vedrà protagonista in giro per l'Italia. Un impegno che avrebbe reso impossibile quello con il set della soap opera.