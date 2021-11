Giuseppe Amato è uno dei personaggi al centro delle trame de Il Paradiso delle Signore. L'uomo siciliano è capace di conferire un aspetto drammatico e intrigante alla soap, grazie ai tradimenti e ai suoi imbrogli.

Fin dal suo rientro in scena, avvenuto a metà della scorsa stagione daily, Amato senior ha portato scompiglio nelle vite dei suoi familiari, soprattutto di sua moglie Agnese. La donna si era ormai rassegnata alla lontananza del marito, lasciandosi trasportare dal nuovo sentimento per Armando. La sarta, nonostante non amasse più il coniuge, ha però deciso di sacrificarsi, per onorare il suo matrimonio.

Nel corso della attuale stagione daily, però, è venuto a galla un segreto di Giuseppe, che ha fatto cambiare idea alla donna: Agnese ha scoperto che il consorte, nel corso del suo soggiorno in Germania, ha avuto un altro figlio.

Per lei è stato un duro colpo, benché la mentalità degli anni '60 prevedesse che una donna dovesse perdonare un tradimento subito dal marito. Agnese, però, non ha voluto soprassedere, dato che già aveva sopportato abbastanza, pertanto ha messo il marito alla porta. Giuseppe ha nascosto ai figli la verità riguardo l'esistenza di un altro figlio, e ha detto di dover partire per la Germania per motivi lavorativi.

Le vicende di Amato senior all'interno de Il Paradiso delle Signore sembrerebbero attualmente concluse, ma intanto Nicola Rignanese, attore che interpreta Giuseppe, ha dichiarato che gli farebbe piacere ritornare a far parte del cast della soap Rai che gli ha dato tanto a livello umano.

Il Paradiso delle Signore: Giuseppe ha lasciato Milano

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, il villain, Giuseppe Amato ha lasciato Milano per partire alla volta della Germania. L'uomo è stato cacciato di casa dalla moglie, in seguito alla scoperta dell'esistenza di un altro figlio avuto da una donna in Germania.

Il capofamiglia ha nascosto la verità a suoi figli, ai quali ha detto di recarsi in Germania avendo ottenuto un lavoro migliore. Attualmente le vicende con protagonista il signor Amato sembrerebbero essere giunte al capolinea, tuttavia non sarebbe da escludere un suo futuro ritorno in scena. Del resto, prima di partire Giuseppe ha fatto intendere di voler farla pagare ad Armando, "colpevole" ai suoi occhi di avergli "rubato" la moglie.

Inoltre è da sottolineare che Tina e Salvatore potrebbero prima o poi scoprire di aver un fratellastro, pertanto potrebbero chiedere al padre di far ritorno in città per affrontare il delicato argomento.

Rignanese: 'Vorrei tornare ad interpretare Giuseppe'

Il ritorno nelle trame de Il Paradiso delle Signore del personaggio di Giuseppe non è da escludere, dato che ci sono ancora molti punti in sospeso sia con la moglie, che con i figli. Tuttavia, non ci sono notizie certe da parte della produzione, la quale non si è sbilanciata su un eventuale rientro in scena del capofamiglia Amato.

L'attore Nicola Rignanese, interprete di Amato senior, in una recente intervista ha parlato del suo personaggio.

"Mi piacerebbe tornare a Il Paradiso, a livello umano mi ha dato tanto e qui metto un punto. Starà a voi scoprirlo."

Con queste parole l'attore pugliese ha lasciato intendere che in futuro vorrebbe tornare a vestire i panni del villain all'interno della soap. Dunque da parte dell'attore la volontà di girare nuovi episodi c'è tutta, bisogna attendere, però, la decisione degli sceneggiatori.