La soap opera di origini turche Love is in the air sta appassionando sempre più il pubblico italiano, anche con la sua seconda e conclusiva stagione.

Gli spoiler delle puntate che saranno in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che i telespettatori vedranno i due protagonisti principali Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) coronare il loro sogno d’amore diventando marito e moglie, ignari dei problemi finanziari dell’Art Life.

Trame turche, Love is in the air: Serkan fa sapere a Melek di voler sposare Eda, Kemal in commissariato

Negli episodi dello sceneggiato campione di ascolti (nato in Turchia con il titolo Sen Çal Kapimi) e in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, Serkan farà sapere a Melek (Elçin Afacan) di voler chiedere la mano di Eda: il ricco imprenditore arriverà a tale consapevolezza dopo essere riuscito a riconquistarsi la fiducia della sua amata, e a instaurare un legame con la figlia Kiraz (Maya Başol).

La migliore amica di Eda, nonostante Bolat le chiederà di mantenere il silenzio sulla questione, metterà subito al corrente Ayfer (Evrim Doğan).

Successivamente Serkan verrà invitato dal padre Kemal (Sinan Taymin Albayrak) a raggiungerlo in commissariato per via del suo arresto, proprio sarà in procinto di andare a cena fuori con Eda.

Serkan e Eda diventano marito e moglie, Piril e Engin non sono stati sinceri con Bolat

Eda non avrà altra scelta che accompagnare il suo amato al comando di polizia, ma quando si troveranno nei pressi della struttura - a sorpresa - verranno raggiunti dalla figlia Kiraz, che inviterà entrambi a recarsi con lei nel parco: in tale circostanza Serkan farà una proposta di matrimonio all’architetta paesaggista con una bellissima dichiarazione d’amore.

La ragazza non ci penserà due volte ad accettare.

Eda inoltre apprenderà che in realtà l’arresto di Kemal era soltanto una scusa, dato che l’uomo sarà tra gli invitati del suo matrimonio, in cui Engin (Anıl İlter) e Melek faranno da testimoni.

Durante il banchetto nuziale purtroppo non tarderanno ad arrivare ulteriori problemi per i novelli sposi, poiché Piril (Başak Gümülcinelioğlu) riceverà una telefonata in cui emergerà che lei e il marito non sono stati sinceri con l’amico Serkan, per non avergli detto che il futuro dell’azienda Art Life è seriamente a rischio a causa del fallimento del progetto in Qatar.