Armando Incarnato continua ad essere protagonista indiscusso di Uomini e donne. Nel bene o nel male, Armando fa sempre parlare di sé. Tanti sono coloro che lo criticano e rispondendo proprio ai suoi detrattori, il cavaliere su Instagram, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae nello studio di Maria De Filippi corredato da una didascalia eloquente: "Giudicato fin dalla nascita, sono sempre sulla bocca di tutti ma nel cuore di tanti".

Scontro infuocato tra Armando e Marika a Uomini e donne

Da ben quattro anni, Armando Incarnato siede nel parterre del Trono Over di Uomini e donne.

Sino ad ora non è riuscito ad incontrare la sua anima gemella. In questa stagione ha avuto una breve frequentazione con la dama siciliana Marika Geraci. A distanza di tempo dalla loro rottura, i due continuano a punzecchiarsi e in queste ultime puntate è andato in onda un violento botta e risposta tra i due. Nel dettaglio, la dama ha accusato Armando di avere un'altra donna al di fuori del programma, facendo chiaro riferimento a tale Janette, ex fidanzata di Armando. Una segnalazione che era già saltata fuori in altre occasioni, ma mai supportata da prove. Ebbene, anche questa volta, Armando ha rispedito al mittente le accuse, accusando a sua volta Marika di aver parlato male della redazione.

Armando ancora al centro delle polemiche: 'Giudicato sin dalla nascita'

Nel dettaglio, Armando ha dichiarato di essere in possesso della registrazione di una telefonata tra lui e Marika, ed in cui la dama sosteneva che era stata la redazione di Uomini e donne a "costringerla" a conoscere Marcello Messina. Anche in questo caso, Marika ha negato, anche se ha fatto discutere la sua scelta di non dare il consenso per far ascoltare tale registrazione incriminata.

Detto questo, molti telespettatori, così come altre volte, ritengono che l'atteggiamento di Armando sia troppo aggressivo. Commenti negativi che si sprecano sui social ed a cui Armando ha voluto replicare in queste ultime ore. Su Instagram, ha pubblicato uno scatto con questa didascalia: "Giudicato fin dalla nascita, sono sempre sulla bocca di tutti ma nel cuore di tanti".

Uomini e donne: Armando Incarnato stanco delle critiche

Non solo, Armando in un altro video postato su social, ha fatto presente come alcuni utenti lo abbiano criticato pure per gli scatti di auto e moto che, come ben sanno i suoi fan, sono due delle sue passioni. Non è chiaro se siano dei suoi conoscenti o dei semplici telespettatori i mittenti di queste critiche. Non è da escludere che possano arrivare anche da qualcuno che siede in quel di Uomini e donne. Provocatoriamente, Armando ha quindi chiesto: "Avete coraggio di parlare?". Chissà se qualcuno svelerà la sua identità nel frattempo anche Marika ha lanciato una nuova stoccata ad Armando sui social, in riferimento alla telefonata registrata: "Peggio del lupo che non cambia il pelo, c’è il branco che glielo alliscia".