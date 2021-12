Con la puntata Il Paradiso delle signore di venerdì 7 gennaio 2022 si chiude la prima settimana di programmazione del nuovo anno.

Le anticipazioni fanno luce sulla scoperta di Flavia, che già aveva dei sospetti, in merito al fidanzamento di Ludovica. A dirle tutta la verità è Fiorenza, ben consapevole delle conseguenze.

Nel frattempo, Ezio e zia Ernesta si incontrano per parlare del certificato che dovrebbe attestare la presunta morte di Gloria. Qualcuno sente di nascosto la loro conversazione, mettendo a serio rischio il segreto della bella e misteriosa Moreau.

Ludovica insofferente verso mamma Flavia: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel nuovo episodio della soap, vedremo Ludovica molto infastidita per la presenza di sua madre. Flavia non è una donna che sta sulle sue e ha iniziato ad avere dei sospetti sulla figlia.

Ludovica non può nemmeno sperare che i giorni in compagnia della madre finiscano presto, visto che Flavia non ha alcuna intenzione di lasciare Milano.

Intanto, come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Salvatore vorrà fare le cose per bene e così inviterà Anna a casa sua per fare le presentazioni ufficiali.

Gemma ha un passato doloroso

Marco ha intuito la sofferenza di Gemma nel vedere la talentuosa cavallerizza e la sprona a riprendere a fare equitazione.

Per la giovane Zanatta, però, non è una questione facile da affrontare e i ricordi dolorosi del passato la tormentano.

Aria di guai per Ezio. Nella nuova puntata della soap Il Paradiso delle Signore, il suo incontro con zia Ernesta avrà delle conseguenze inaspettate. Il segreto sulla vera identità di Gloria è a serio rischio.

Ebbene sì. Ernesta deve presentarsi dal giudice per procedere alla validazione del documento che attesta la presunta morte di Gloria. Una questione molto delicata da affrontare, motivo per cui la zia incontra Ezio. Qualcuno li spia da vicino e ascolta tutta la loro conversazione, venendo a conoscenza di tutta la verità.

Flavia scopre la verità su Ludovica, spoiler Il Paradiso delle signore

Fiorenza ha capito che Flavia non sa in quali rapporti siano Ludovica e Marcello e ha deciso di giocare a modo suo. Fredda e calcolatrice, non perde tempo per spifferarle tutta la verità.

Nel nuovo episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 7 gennaio 2022 su Rai 1, Ludovica dovrà prepararsi ad affrontare l'ira e il risentimento della madre: come farà ora a continuare la sua storia d'amore con Marcello che, nel frattempo, è stato costretto a tornare sotto lo stesso tetto di Armando? Non si prospettano tempi facili per la bella Brancia, anche perché sua madre Flavia pare voler restare a Milano per un bel po' di tempo.